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夏季高溫小心廢電池！蘭嶼垃圾掩埋場大火 可能就是它作祟

中央社／ 台東縣5日電
台東蘭嶼垃圾問題長期引關注。圖／黃蜀婷提供
台東蘭嶼垃圾問題長期引關注。圖／黃蜀婷提供

台東蘭嶼垃圾掩埋場昨天深夜大火，延燒至今天中午獲控制。台東縣政府環局懷疑是廢電池遇高溫引起火警，呼籲附近民眾緊閉門窗做好自身防護。

蘭嶼垃圾掩埋場昨晚11時許冒出火花，火勢延燒猛烈，台東縣消防局蘭嶼小隊動員水車滅火，警方和蘭嶼鄉公所也派人到場戒備，煙霧瀰漫，截至今天中午附近民眾仍飽受煙霧之苦。

台東縣環保局發布新聞稿表示，昨晚蘭嶼鄉垃圾衛生掩埋場發生不明原因起火燃燒，有可能是廢棄電池所致，由於現場部分是易燃物品，火勢發展迅速，所幸經消防局蘭嶼小隊調派人車灌救，今天下午已暫時控制火勢，環保局立即派員前往，協助蘭嶼鄉公所進行後續相關工作，並持續監控，也呼籲民眾緊閉門窗，做好自身防護。

環保局表示，每年持續透過蘭嶼垃圾轉運計畫案，協助將蘭嶼鄉的垃圾運回台東處理，今年已協助清理蘭嶼鄉清運約400公噸的垃圾。去年因颱風小犬產生的大量暫置廢棄物，縣政府亦爭取環境部環境管理署透過專案補助，協助蘭嶼鄉清運約1300公噸的風災垃圾（含資源回收），統計去年底至今已協助蘭嶼鄉清運約1700公噸的垃圾，未來將持續協助蘭嶼鄉垃圾清運與落實縣內掩埋場管理工作。

環保局表示，由於蘭嶼鄉多為開放環境，污染物隨距離、風向逸散後被大氣稀釋，研判對燃燒地點上風處及下風處目前影響不明顯，呼籲掩埋場附近民眾，關閉門窗、減少戶外活動，外出帶好口罩做好自身呼吸道防護，若民眾有感覺呼吸困難或有不舒服症狀，請立即就醫。

環保局表示，以往曾有因廢電池在垃圾場中引起火災，時序已進入高溫炎熱的夏季，提醒民眾配合落實垃圾分類，避免將電池、燈管及高壓容器等容易引起火災的危險物品進行分類回收，同時環保局亦持續督促各公所落實掩埋場管理，環境整理、整頓，以減少掩埋場火災的風險。

環保局 蘭嶼

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