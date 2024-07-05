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振興震後觀光 太平洋縱谷馬拉松啟動報名 大馬女神來代言

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋縱谷馬拉松邁入第10年， 今年主視覺設計代表花蓮山與海，並加入地震後在各界幫助下展現出希望與溫暖。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松邁入第10年， 今年主視覺設計代表花蓮山與海，並加入地震後在各界幫助下展現出希望與溫暖。記者王燕華／攝影

花蓮0403地震後百業蕭條，為振興災後觀光，繼上周第二屆「蔬跑盃」吸引2000多名跑友，邁入第10年的太平洋縱谷半程馬拉松也將在11月23日登場，花蓮市公所請來「大馬女神」林明禎代言，與市長魏嘉彥一同邀約國內外跑者用雙腳挺花蓮。

太平洋縱谷馬拉松在前市長、現任議員魏嘉賢時創辦，今年邁入第10年，每年以全縣13鄉鎮為概念設計完賽獎牌，今年為卓溪鄉，鐫刻知名的南安瀑布及黑熊，主視覺設計有代表花蓮的山與海，並加入地震後在各界幫助下走出陰霾，展現的希望與溫暖。

市長魏嘉彥說，3個月前花蓮發生苪氏規模7.2強震，許多市民生活受到影響，觀光產業受到重創，感謝鐵公路等人員努力修繕，一切都在復原中，太縱馬每年吸引約7000名跑步愛好者，希望藉由運動振興觀光。

「大馬女神」林明禎獲市公所邀請擔任今年的花蓮市觀光大使，地震發生後關心災情，她說，除了為太平洋縱谷馬拉松代言宣傳，更要為花蓮加油打氣，呼籲喜歡路跑、喜歡山海的朋友，一定要來參加。

因應花蓮大橋重建，2024太平洋縱谷馬拉松維持21公里半馬組、10公里小馬組及迷你馬5公里組，半馬組與小馬組男女總排名各錄取前5名頒發獎金、獎品，最高獎金2萬元，總獎金10萬元，花蓮市多家伴手禮、旅宿、賞鯨、觀光遊憩業者也提供選手優惠價。即起至月底報名，前3000位報名並完成繳費者可獲得早鳥禮運動健身包。

震後花蓮路跑活動一場接一場，除了太平洋縱谷馬拉松，由只有創意股份有限公司、慈濟基金會主辦，提倡低碳飲食、蔬食、環保永續等理念的第二屆「蔬跑盃」，6月30日在光復鄉大農大富平地森林園區開跑，結合路跑與蔬食市集，邀請在地60多個攤商參與，吸引2200多人參與。

2024太平洋縱谷半程馬拉松將於11月23日登場，今天啟動報名。記者王燕華／攝影
2024太平洋縱谷半程馬拉松將於11月23日登場，今天啟動報名。記者王燕華／攝影
2024太平洋縱谷半程馬拉松即起報名，花蓮市長魏嘉彥（左起）、大馬女神林明禎、縣議員魏嘉賢邀民眾踴躍參與。記者王燕華／攝影
2024太平洋縱谷半程馬拉松即起報名，花蓮市長魏嘉彥（左起）、大馬女神林明禎、縣議員魏嘉賢邀民眾踴躍參與。記者王燕華／攝影

地震 花蓮 馬拉松

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