振興震後觀光 太平洋縱谷馬拉松啟動報名 大馬女神來代言

花蓮0403地震後百業蕭條，為振興災後觀光，繼上周第二屆「蔬跑盃」吸引2000多名跑友，邁入第10年的太平洋縱谷半程馬拉松也將在11月23日登場，花蓮市公所請來「大馬女神」林明禎代言，與市長魏嘉彥一同邀約國內外跑者用雙腳挺花蓮。

太平洋縱谷馬拉松在前市長、現任議員魏嘉賢時創辦，今年邁入第10年，每年以全縣13鄉鎮為概念設計完賽獎牌，今年為卓溪鄉，鐫刻知名的南安瀑布及黑熊，主視覺設計有代表花蓮的山與海，並加入地震後在各界幫助下走出陰霾，展現的希望與溫暖。

市長魏嘉彥說，3個月前花蓮發生苪氏規模7.2強震，許多市民生活受到影響，觀光產業受到重創，感謝鐵公路等人員努力修繕，一切都在復原中，太縱馬每年吸引約7000名跑步愛好者，希望藉由運動振興觀光。

「大馬女神」林明禎獲市公所邀請擔任今年的花蓮市觀光大使，地震發生後關心災情，她說，除了為太平洋縱谷馬拉松代言宣傳，更要為花蓮加油打氣，呼籲喜歡路跑、喜歡山海的朋友，一定要來參加。

因應花蓮大橋重建，2024太平洋縱谷馬拉松維持21公里半馬組、10公里小馬組及迷你馬5公里組，半馬組與小馬組男女總排名各錄取前5名頒發獎金、獎品，最高獎金2萬元，總獎金10萬元，花蓮市多家伴手禮、旅宿、賞鯨、觀光遊憩業者也提供選手優惠價。即起至月底報名，前3000位報名並完成繳費者可獲得早鳥禮運動健身包。