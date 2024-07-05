公路不穩花縣府爭取運費補助 助農民選擇運輸路線更彈性

0403地震後花蓮聯外的中橫、蘇花公路多次因落石阻斷。考量農產運輸需求，因災修採分階段管制的中橫東段，天祥至太魯閣口這個月增加為每天放行4次，花蓮縣政府向中央爭取農產品運費補助到年底，希望不受蘇花中斷限制，讓農民更有彈性選擇運輸路線。

中橫公路東段大禹嶺至太魯閣口4月8日搶通，沿線持續進行災修工程，因震後邊坡穩定性較低、近來常有午後雷陣雨，落石頻率仍高，考量復建工程需要及用路人安全，目前採時段性施工管制。

公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，日前邀請大天祥地區民眾討論，考量民生、農產物資運送需求，決定7月放寬管制。

7月中橫東段交管措施為，大禹嶺至天祥（110.1公里至167.7公里）管制區間為114.6公里處合歡派出所至天祥，不分平假日，每天上午7時至下午4時30分視需要機動管制，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分到隔天上午7時夜間封閉管制。

天祥至184.5公里處太魯閣口路段，不分平假日，每天放寬為上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時，及下午4時30分至5時30分放行。下午5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分到隔天上午7時夜間封閉。閣口至長春隧道路段維持東、向西分流措施。

蘇花公路這個月初因崇德段坍方，通車時間一再異動，吉安鄉農會共同運銷運輸車輛2日只好原車折返，並請農友領回繳交的蔬菜。為減輕農友運輸成本負擔，花蓮縣政府啟動農產品運費補助。