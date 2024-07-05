公路不穩花縣府爭取運費補助 助農民選擇運輸路線更彈性
0403地震後花蓮聯外的中橫、蘇花公路多次因落石阻斷。考量農產運輸需求，因災修採分階段管制的中橫東段，天祥至太魯閣口這個月增加為每天放行4次，花蓮縣政府向中央爭取農產品運費補助到年底，希望不受蘇花中斷限制，讓農民更有彈性選擇運輸路線。
中橫公路東段大禹嶺至太魯閣口4月8日搶通，沿線持續進行災修工程，因震後邊坡穩定性較低、近來常有午後雷陣雨，落石頻率仍高，考量復建工程需要及用路人安全，目前採時段性施工管制。
公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，日前邀請大天祥地區民眾討論，考量民生、農產物資運送需求，決定7月放寬管制。
7月中橫東段交管措施為，大禹嶺至天祥（110.1公里至167.7公里）管制區間為114.6公里處合歡派出所至天祥，不分平假日，每天上午7時至下午4時30分視需要機動管制，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分到隔天上午7時夜間封閉管制。
天祥至184.5公里處太魯閣口路段，不分平假日，每天放寬為上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時，及下午4時30分至5時30分放行。下午5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分到隔天上午7時夜間封閉。閣口至長春隧道路段維持東、向西分流措施。
蘇花公路這個月初因崇德段坍方，通車時間一再異動，吉安鄉農會共同運銷運輸車輛2日只好原車折返，並請農友領回繳交的蔬菜。為減輕農友運輸成本負擔，花蓮縣政府啟動農產品運費補助。
農業處長陳淑雯說，道路搶修期間，縣內蔬果共同運銷及農民團體必須繞南迴公路到北部市場所增加的運費，可向花蓮縣政府申請補助，縣府也向農業部爭取蘇花公路中斷農產品運費補助到年底，不只是交通中斷才啟動，讓農民團體等供銷單位能有彈性選擇運輸路線，穩定農產品供給。
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