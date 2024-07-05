「花蓮最美餐廳」宣布將熄燈！老闆吐心聲透露下一步

被許多人譽為「花蓮最美餐廳」的市區百年洋房餐廳「黑金通」昨晚宣告暑假過後結束營業，許多粉絲表達不捨。老闆李冠威苦笑說，其實這兩個月營收已比自己想像的還要好，但確實感受到一陣低氣壓在蔓延，利用這個機會向過去告別，才能邁開下一步，如何轉型還在思考，確定的是還是會繼續留在花蓮。

花蓮市中山路東端靠近舊花蓮火車站、如今的東大門夜市一帶，在日據時期是市區商業中心，被稱為「黑金通」，直到火車站遷移到國聯一路後，交通軸線翻轉才不復往昔繁華。

「黑金通」百年歷史的日式洋房外型優雅，提供套餐、鍋物、炸物、飲料等餐飲，美食加上有故事的老房子，深受在地人與觀光客喜愛，不少人稱它是「花蓮最美餐廳」，昨天突然宣布9月1日起熄燈，讓粉絲驚訝又不捨。

0403花蓮大地震，「黑金通」就位於倒塌的天王星大樓旁，震後近一個月無法營業，但5月起漸有起色。李冠威說，5月本來就是淡季，營收約衰退15%，萬幸自己體質不錯，加上客人相挺，這兩個月營業額已比想像中還要好。

但為何決定熄燈？李冠威說，「黑金通」成立7年，除開幕前一小時內太緊張而乾嘔，最近乾嘔有3次，一次是6年前0206地震，一次是疫情宣布停止內用，一次就是這次的0403地震。疫情都撐過去了，地震算什麼？決定告別不是「賣慘」，只是一個品牌做了這麼久，應該告別跟轉型，這個時間點做改變不是壞事。

他表示，最近不斷落石，在地人心情壓力很大，都覺得「怎麼又來了」。市井小民只是希望一個安居樂業的地方，但有些東西被激進的網友變成政治事件，確實讓很多花蓮人感到無力。

李冠威說，這段時間花蓮低氣壓，很多同業覺得沒希望，大家都在討論「該離開嗎？」苦苦掙扎，他覺得與其這樣的狀態痛苦往前走，不如自己先勇敢做出轉變，結束營業是為了轉型，後續要怎麼做還沒有完整評估，確定的是會繼續留在花蓮。

除了「黑金通」結束品牌，花蓮先前已有在地知名的甜品店「心地日常」歇業，知名日系冰店「浪花丸」近期也宣布，由於地震影響，9月1日將結束營業。