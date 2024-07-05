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台東下賓朗部落旁蓋飯店 族人抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東Pinaski下賓朗社區族人昨天在環境部前，表達不同意「綠野仙蹤渡假旅館」開發案。記者蘇健忠／攝影
台東Pinaski下賓朗社區族人昨天在環境部前，表達不同意「綠野仙蹤渡假旅館」開發案。記者蘇健忠／攝影

有開發商規畫在台東卑南族下賓朗部落（Pinaski）旁蓋度假飯店，但未與部落充分溝通，部落族人昨趁環境部舉辦環評會議北上抗議，痛陳被蒙在鼓裡，並指飯店預定地過去是部落的文化領域，遊客一多必定影響。

「綠野仙蹤渡假旅館」基地位於卑南鄉下賓朗部落東南側，面積約2.18公頃，規畫建造1棟旅館大樓、11棟度假別墅，177間客房，約可容納約400名旅客。

環境部專案小組去年12月初審，但目的事業主管機關台東縣政府未出席，專案小組將初審改為意見收集會，昨天才進行初審環評，部落族人北上抗議。

「部落全被蒙在鼓裡」陳姓族人表示，業者都沒有說清楚細節，就要進入環評審議。另有族人說，飯店所在地是部落過去的文化領域，距離部落太近，未來遊客一多，必會影響部落。

台東縣政府表示，開發案緊鄰下賓朗部落屋舍和傳統祭儀場所，建議開發商務必做好溝通，才能達到雙贏。

台東 環評 飯店

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部落文化資產評估不足 綠野仙蹤渡假旅館環評初審未過

影／「綠野仙蹤旅館」環評 下賓朗社區部落族人北上抗議

台東綠野仙蹤開發案惹議 縣府：開發商應與部落充分溝通

拒絕綠野仙蹤渡假旅館開發 卑南族下賓朗部落向環評宣戰

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