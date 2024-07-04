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基隆藝文特區展出「LOVE」裝置藝術 迎郵輪國際觀光客
基隆市美術館開館展「未記持」（bē-kì-tit）與 Kuroro「我是未來太空小英雄」特展落幕，藝文特區今天展出雕塑藝術家鄭宏南「心中有夢，城市有愛」裝置藝術作品，以英文單字LOVE（愛）作為創意發展主軸，運用鋼鐵媒材，象徵愛和夢想的堅韌，更透過舞動彩帶的視覺效果，帶入夢想的飛揚意念。
基隆市政府規畫將文化中心1樓空間，以及鋪設草皮的戶外廣場打造成藝文特區，開館後放置在廣場的貨櫃屋，是2022年7月在屏東旭海，成功完成台灣前瞻火箭試射的ARRC前瞻火箭研究中心「移動發射控制中心」，室內還有4組台灣火箭科研團隊展示6架MIT原型真機火箭模型。
「未記持」特展4月開幕，安排22組國內外藝術家，以基隆為背景，通過藝術家的田野調查和研究分成5大展區，以視覺、聲音、影像等媒介，探索「先驗歷史物」等不同主題，帶領民眾穿越時空，重新思考歷史的意義與未來的可能性，兩項展覽都在6月30日落幕。
文化局今在廣場展示鄭宏南「心中有夢、城市有愛」裝置藝術品，預計8月移往基隆市婦幼福利服務中心廣場展出，傳達基隆有愛的城市意象與多元豐沛的人文風情。
鄭宏南說，希望「心中有夢、城市有愛」作品能與觀眾產生互動，激發人們對愛與夢想的思考，並成為城市景觀的一部分，不僅美化城市環境，也激勵居民在日常生活中體會和傳遞愛與夢想。
文化局說，基隆藝文特區鄰近郵輪碼頭，有如迎接國際郵輪遊客的首站，LOVE是國際共通語言，財團法人基隆市文化基金會希望藉由這件藝術作品向市民及旅客傳達基隆的熱情與友善。基金會未來也將持續透過跨界合作，推行基隆人文歷史與文化觀光。
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