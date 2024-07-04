基隆藝文特區展出「LOVE」裝置藝術 迎郵輪國際觀光客

基隆市美術館開館展「未記持」（bē-kì-tit）與 Kuroro「我是未來太空小英雄」特展落幕，藝文特區今天展出雕塑藝術家鄭宏南「心中有夢，城市有愛」裝置藝術作品，以英文單字LOVE（愛）作為創意發展主軸，運用鋼鐵媒材，象徵愛和夢想的堅韌，更透過舞動彩帶的視覺效果，帶入夢想的飛揚意念。

基隆市政府規畫將文化中心1樓空間，以及鋪設草皮的戶外廣場打造成藝文特區，開館後放置在廣場的貨櫃屋，是2022年7月在屏東旭海，成功完成台灣前瞻火箭試射的ARRC前瞻火箭研究中心「移動發射控制中心」，室內還有4組台灣火箭科研團隊展示6架MIT原型真機火箭模型。

「未記持」特展4月開幕，安排22組國內外藝術家，以基隆為背景，通過藝術家的田野調查和研究分成5大展區，以視覺、聲音、影像等媒介，探索「先驗歷史物」等不同主題，帶領民眾穿越時空，重新思考歷史的意義與未來的可能性，兩項展覽都在6月30日落幕。

文化局今在廣場展示鄭宏南「心中有夢、城市有愛」裝置藝術品，預計8月移往基隆市婦幼福利服務中心廣場展出，傳達基隆有愛的城市意象與多元豐沛的人文風情。

鄭宏南說，希望「心中有夢、城市有愛」作品能與觀眾產生互動，激發人們對愛與夢想的思考，並成為城市景觀的一部分，不僅美化城市環境，也激勵居民在日常生活中體會和傳遞愛與夢想。