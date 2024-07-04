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豪雨、地震重創鐵公路 徐榛蔚籲中央推動花蓮對外直航

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵和仁隧道北口今天發生巨石崩落，砸斷鐵道東正線鋼軌，交通受阻，花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央推動花蓮對外飛機直航。圖／台鐵公司提供
台鐵和仁隧道北口今天發生巨石崩落，砸斷鐵道東正線鋼軌，交通受阻，花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央推動花蓮對外飛機直航。圖／台鐵公司提供

403強震與近半個月來的豪大雨影響，造成中橫、蘇花公路一斷再斷，台鐵土石流出軌、巨石阻斷通行。花蓮縣長徐榛蔚呼籲，中央應以民生為重，能比照離島模式，積極推動花蓮對外飛機直航，並早日建設完善三大重要交通建設，包括花東快、環島高鐵及國道六號，讓花蓮不再是孤島。

徐榛蔚回顧近半個月來，鐵公路接連豪大雨侵襲，重創花蓮對外交通， 蘇花公路自從6月20日164公里路段土石流崩塌後，接連在不同時間發生多處土石流、坍方。蘇花公路一斷，衝擊農業產銷、觀光車流進出，「貨出不去，人進不來」。

而台鐵上月21日才發生229次新自強號，在崇德=和仁間西正線（清水隧道內K51處）撞到土石泥流，造成司機員、旅客9人受傷。7月1日台鐵花蓮和仁與崇德路段坍方，3日才清除土石恢復雙線通行，今天清晨和仁隧道北口又發生巨石崩落，砸斷鐵道東正線鋼軌。

徐榛蔚呼籲中央政府，應將國人幸福安康作為施政出發點，盡速完善當前受創的鐵路、蘇花及中橫公路，同時督促交通部早日打通境外直航花蓮的空中廊道。

徐榛蔚表示，縣府致力推動觀光振興、直航花蓮政策，期盼中央政府施政以民生為重、以蒼生為念，早日完成花東快、環島高鐵及國道六號等三大重要交通建設，完成國際觀光格局最後一塊拼圖，花蓮將不再是孤島。

徐榛蔚說，災難雖帶來巨大損失，不過學習面對自然，期勉鄉親在災後重建過程，從中提升應變能力，促進團結和發展，保持樂觀心態，積極面對未來，通過共同努力定能戰勝困難，迎來更加美好的明天。

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