旅遊兼淨灘 蘭嶼族人和遊客攜手清出267公斤海廢

離島進入了旅遊旺季，蘭嶼島民眾和遊客今天攜手淨灘，約80人清出267公斤海洋廢棄物，還給蘭嶼島乾淨的海岸。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，台東縣政府今日結合海歸工作坊在蘭嶼鄉東清灣辦理「守護藍與美」淨灘活動，邀請蘭嶼鄉公所、當地觀光業者、居民及遊客計約80人參與淨灘。

環保局表示，共清理一般廢棄物129公斤、資源回收廢棄物138公斤，感謝以實際行動守護蘭嶼海洋環境的當地業者及族人、遊客。

今日除了淨灘外，還有當地專業導覽老師以走讀方式帶領大家參觀神秘地下屋文化，認識早期達悟族人與自然和諧共處的智慧與建築發明，了解達悟族人是如何建造出可以抵擋強風及免於積水困擾，室內卻又保持涼爽的地下屋，期望透過淨灘活動讓民眾更認識到蘭嶼在地文化，同時能更愛護蘭嶼環境。

新聞稿提到，參與活動的賴姓民眾原只想帶家人到蘭嶼放鬆心情，體會大自然美好，剛好無意間於社群看到這次淨灘活動報名資訊，更結合蘭嶼具有特色的地下屋導覽，吸引他的目光並報名參加。

賴姓民眾表示，除可以為蘭嶼環境出一份心力，也能了解到早期達悟族祖先的智慧，若下次有關於環保維護的活動也願意再參與，一起愛護這片美麗的島嶼。