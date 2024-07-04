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宜蘭周六很熱鬧！3大活動PK精彩一整天 白天衝童玩晚上玩溪北

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節周六登場，不可錯過的夏季戲水盛宴。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節周六登場，不可錯過的夏季戲水盛宴。記者戴永華／攝影

宜蘭這周六很熱鬧！縣政府夏季大型旗艦活動「國際童玩藝術節」周六在親水公園登場，下午3點半開幕；晚上7點礁溪鄉公所舉辦「夏戀礁溪、礁心一夏」在礁溪國小上演；宜蘭市公所邀請紙風車劇團演出的「三國奇遇」7點在宜蘭運動公園，北中南3大活動PK。

國際童玩藝術節是帶動縣內暑假商機的「金雞母」，位於冬山河親水公園周邊的旅宿觀光在活動期間的營業狀況都不錯，今年雖然受到花蓮地震影響，不過周六開幕當天，人氣依舊在，加上今年推出幾項新遊戲設施，首日入園人數上看1萬人應該沒問題。

宜蘭很多鄉鎮市都會在暑假舉辦活動，帶動人潮商機，以前會特別避開不與童玩節的開幕時間強碰，但今年情況特殊，地震後，期待搭配活動搶商機的心情特別殷切。礁溪鄉公所舉辦的「夏戀礁溪、礁心一夏」剛好同天登場，最吸睛的是空中奇幻秀，依照去年盛況，今年人潮上看1萬人。

礁溪鄉公所表示，當天開放礁溪國小地下停車場免費停車，共358個停車位，針對化龍街與大忠路、化龍街與和平路的兩處交叉路口，實施彈性管制車輛進入，管制時間從傍晚5點至晚上10點止，化龍街全路段禁止停車。

周一天的晚上7點，宜蘭市公所在運動公園邀請紙風車劇團演出「三國奇遇」，這是大人小孩都喜歡的表演活動，預期也能吸引人潮，營造歡樂場面。

旅遊達人建議，周六白天先衝去位於五結鄉的童玩節戲水，下午3點半參加開幕儀式，欣賞精彩表演後，再往北走，用完餐，晚上7點看是要去「夏戀礁溪」觀賞空中秀，還是到宜蘭市運動公園欣賞紙風車表演，白天與晚上都會很精彩。

宜蘭市公所邀請紙風車劇團周六晚上7點，在宜蘭運動公園演出「三國奇遇」。圖／市公所提供
宜蘭市公所邀請紙風車劇團周六晚上7點，在宜蘭運動公園演出「三國奇遇」。圖／市公所提供
「夏戀礁溪、礁心一夏」周六將在礁溪國小上演精彩的火舞秀。圖／礁溪鄉公所提供
「夏戀礁溪、礁心一夏」周六將在礁溪國小上演精彩的火舞秀。圖／礁溪鄉公所提供
宜蘭市公所邀請紙風車劇團周六晚上7點，在宜蘭運動公園演出「三國奇遇」。圖／市公所提供
宜蘭市公所邀請紙風車劇團周六晚上7點，在宜蘭運動公園演出「三國奇遇」。圖／市公所提供
宜蘭國際童玩藝術節周六登場，今年水陸空域的活動都很精彩。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節周六登場，今年水陸空域的活動都很精彩。記者戴永華／攝影
「夏戀礁溪、礁心一夏」的空中舞團，曾經受邀在2012年英國倫敦奧運的開幕活動中演出，精彩可期。圖／礁溪鄉公所提供
「夏戀礁溪、礁心一夏」的空中舞團，曾經受邀在2012年英國倫敦奧運的開幕活動中演出，精彩可期。圖／礁溪鄉公所提供

宜蘭 童玩節 花蓮

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