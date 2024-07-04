台東綠野仙蹤開發案惹議 縣府：開發商應與部落充分溝通

台東卑南族下賓朗部落（Pinaski）有開發商規畫在部落旁建造渡假飯店，但和部落溝通不明確惹議。今天環境部舉辦環評，部落族人北上陳情抗議。縣府表示，開發商應和部落充分溝通協調。

縣府表示，雖然開發土地屬於私有地，但因緊鄰下賓朗部落屋舍和傳統祭儀場所，持續建議開發商充分做好與部落的溝通說明，達到雙贏共識，不論開發商或部落，縣府依法都盡可能協助。

「綠野仙蹤渡假旅館」基地位於卑南鄉下賓朗部落東南側，面積約2.18公頃，規畫建造旅館大樓一棟、渡假別墅11棟，共有客房177間，可容納約400名旅客。業者依法向縣府申請相關興建程序。

由於開發需環評，環境部於去年12月召開專案小組初審，但目的事業主管機關台東縣政府未出席，專案小組將初審改為意見收集會。今天則進行初審環評程序，部落族人也北上陳情抗議。