花蓮自來水減壓 門諾醫院憂受影響、緊急申請37噸用水

花蓮1日下大雨，供應自來水的娑婆礑淨水場，因溪流上游原水渾濁、取水口被土石淤阻，造成昨天北花蓮高達2萬戶降壓供水甚至停水，更傳出門諾醫院受到影響。院方表示，昨天考量用水需求，預防性向自來水公司申請37噸用水，醫院運作一切正常，今天供水也已恢復。

自來水公司第九區管理處昨表示，因近日強降雨加上先前地震影響，供應大花蓮地區自來水的娑婆礑淨水場，因娑婆礑溪瞬間濁度破2000度，淨水單元無法處理，前天起減量供水，市區降壓用戶達2萬多戶，在調整供水與加強清理取水口淤積後，今天已恢復正常供水。

門諾醫院指出，前天減壓供水對於醫院運作沒有影響，但昨天適逢周三，醫院有夜間門診與洗腎病人的需求，尤其是洗腎需要大量用水，因此預防性向自來水公司提出供水申請，昨天共有8車次、37噸的供水，昨天下午接近傍晚時陸續恢復供水，沒有影響到醫院的運作。

門諾醫院表示，自來水接連減壓兩天，擔心影響病患診療，預防性申請供水後，自來水公司開水車到醫院，將水補進到水塔裡，讓醫院運作都正常，醫院非常感謝自來水公司的協助。