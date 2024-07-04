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震後救觀光！宜蘭擬推新版TPASS「3日票」 國道+市區公車吃到飽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
震後救觀光，宜蘭縣政府擬推出「新版TPASS」3日票，民眾花300元就可以搭乘國道往返與無限次數的市區公車，一票吃到飽。圖／讀者提供
震後救觀光，宜蘭縣政府擬推出「新版TPASS」3日票，民眾花300元就可以搭乘國道往返與無限次數的市區公車，一票吃到飽。圖／讀者提供

地震後，宜蘭與花蓮的旅宿觀光嚴重受創，宜蘭縣府配合中央政策計畫推出短天期「3日票」，民眾大約花300元就能搭乘國道客運往返、宜蘭市區公車不限次數，搭好搭滿，1 票吃到飽。對此藍綠縣議員喊贊成，議長張勝德今天建議縣府提早做好準備，爭取暑假後推出上路。

張勝德今天了解短天期的定期票方案，他表示，通勤月票TPASS上路後受到歡迎，但以通勤族為主，目前交通部有意推出給短期乘客或觀光客使用的「新版TPASS」，這對於鼓勵台北遊客搭乘大眾運輸工具到宜蘭是有幫助，如果誘因與吸引力足夠，更可避免國5雪隧塞車。

依照宜蘭縣政府目前規劃「3日票」，民眾花300元買的票券，其實平均大約有500元價值，200元由中央與地方政府分擔補助。縣府說，從民眾買券開始起算3日內，搭乘國道客運往返及搭乘市區公車，通通一票玩到底。

縣政府更希望進一步搭配「振興旅遊」，民眾持「3日票」面額可以抵用住宿及租車費用，不過相關細節都還要跟中央研議。

民進黨縣議員謝燦輝贊成推出短期票，不過因為宜蘭距離台北近，國人習慣開車，效果尚待評估，他建議中央政府對於宜蘭與花蓮旅宿業，提出一套整合行銷方案，民眾同遊兩縣市住宿即給予優惠補助，才能帶動同一旅遊區帶的宜花「共好」。

國民黨縣議員莊淑如表示，現在往返台北宜蘭的國道客運就要260元至280元，如果是賣300元的3日票，除了搭國道客運，3天內還能免費轉乘市區公車，真的很有吸引力，她建議「299元就好」，差1元的行銷感覺差很多，更能創造買氣。

TPASS 公車 國道客運 宜蘭 觀光

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