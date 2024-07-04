輾斃流浪貓遭發現逃逸 宜蘭首例路殺動物開罰

林姓女子駕車於宜蘭縣輾斃流浪貓被路人攔下告知後逃離。動植物防疫所接獲檢舉，依違反法動保法處新台幣1萬5000元罰緩，須參與3小時講習課程，成宜蘭縣路殺動物開罰首例。

游姓檢舉人向媒體投訴，3月間事發當晚林女輾斃流浪貓後，被路人攔下告知。林女被要求負責後，還留假電話遭識破，隨即踩油門加速駛離。林女冷血態度實在讓人無法接受，因此才向宜蘭縣動植物防疫所檢舉。

宜蘭縣動植物防疫所長陳祖健說，外縣市雖有路殺動物處分案例，但宜蘭這個案例是首例，並於6月正式裁罰。依違反法動保法處1萬5000元罰緩，另須參與3小時動保講習課程，

他表示，路殺動物開罰原則上需嚴謹審酌，主要看事發當下行為人是否涉及過失或故意，及行為後處理方式；民眾若不慎輾傷無主動物，第一時間務必停車查看送醫，並通知動保所相關單位；若動物有飼主應通知飼主、協助送醫，後續再釐清雙方責任。