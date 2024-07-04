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東縣府爭取3500萬元振興觀光 業者盼吸引南進國際客

中央社／ 台東縣4日電

台東縣政府計畫向中央爭取3500萬元振興觀光，今天邀請業者座談聽取意見，縣府朝向舉辦大型活動吸引觀光客；業者建議，應考慮吸引從高雄小港機場進入的國際觀光客。

0403花蓮強震後，國內遊客對於到花東旅遊產生疑慮，已對觀光產業造成影響。縣長饒慶鈴今天召開「台東觀光產業振興高峰論壇」，邀請觀光業者討論，蒐集各方意見、整合資源。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，依據今年每個月遊客人次統計，4、5月遊客數量相較3月遊客人次減少，顯示地震後不少遊客受預期心理影響，導致觀光消費人口減少，期許透過這次觀光振興計畫，吸引更多遊客來台東觀光，體驗台東的美好。

卜敏正表示，為提振觀光，縣府規劃滿檔精彩活動，除辦理熱氣球嘉年華、最美星空音樂會、藍海生活節等活動，也持續推動國外包機遊台東及橘世代獎勵旅遊等方案，對觀光產業的復甦與發展提出具體行動計畫，包括如何有效整合震後觀光資源及向中央爭取新台幣3500萬元振興觀光計畫。

卜敏正表示，如果中央政府核定3500萬元這筆經費，初步考慮朝向舉辦大型活動吸引觀光客。

業者表示，進入台東的遊客有從花蓮端進入，也有走南迴從屏東進入，既然遊客對花蓮有疑慮，便可考慮改變遊客習慣，讓遊客從高雄、屏東端到台東，且高雄小港機場是國際機場，有國際客進出，建議縣府想辦法吸引國際觀光客到台東。

饒慶鈴表示，這次觀光產業論壇重點關注於震後觀光資源整合、行銷策略創新等議題，並加強台東觀光行銷策略、媒合旅行社推出台東旅遊優惠方案，以及赴南部工業區、科學園區及各大型醫院辦理福委會旅遊宣導；也辦理大型演唱會創造遊台東觀光吸引力，期望能通過各種補助與行銷成果，為台東觀光產業注入新活力、新動力。

台東 花蓮強震 觀光客 饒慶鈴

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