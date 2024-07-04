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北台超商幸福保衛站啟動 基市另發午餐券照顧急難弱勢學童

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府與4大超商合作，18歲以上學生暑假如因急難有餐飲需求，都到超商填單領取100元餐食。各校也有發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐。圖／基市教育處提供
基隆市政府與4大超商合作，18歲以上學生暑假如因急難有餐飲需求，都到超商填單領取100元餐食。各校也有發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐。圖／基市教育處提供

學校已放暑假，基隆市教育處今天表示，18歲以下學生暑假期間如因急難等因素，有餐飲需求，都可以到4大超商，填單後就能領取100元餐食。教育處也已透過學校，發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐，在暑假就不用愁午餐沒著落。

北台灣宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣和苗栗縣，今年1月20日起與區域內統一、全家、萊爾富及OK超商合作，成立幸福保衛站，納入高風險家庭服務網絡，在寒暑假提供午餐服務，希望接住更多高風險家庭孩子，強化社會安全網。

教育處說，4大超商幸福保衛站在放暑假後啟動，配合市府持續照顧急難和弱勢學童，18歲以下學生在暑假期間，家中如遇緊急變故，飢餓時就可到超商求助取餐。填寫通報單後可領取100元內的便當及飲料在店內食用，但不提供物品、零食及酒精飲品。

教育處代理處長楊桂杰表示，基市府在每年寒暑假也會發放60元午餐餐券，透過學校媒合附近店家提供弱勢學童午餐。今年起藉由跨縣市合作設立幸福保衛站，由超商提供餐點及臨時避難所，協助通報縣市政府即時提供各項協助，學生在暑假期間若有需求可即時求助，得到即時的關懷與協助。

基隆市百福國中總務主任陳靜婷說，感謝4大超商協助讓遇急難的學生可以免費取餐。公民老師曾瀞萱表示，希望曾經接受幫助的孩子，未來可以把愛傳下去。8年6班魏姓同學說，政府和超商合作提供服務，讓他知道世上還有很多人會遇到急難需要幫助。王姓同學說，如果他在暑假期間遭遇急難，知道可以去超商求助。

基隆市政府與4大超商合作，18歲以上學生暑假如因急難有餐飲需求，都到超商填單領取100元餐食。各校也有發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐。圖／基市教育處提供
基隆市政府與4大超商合作，18歲以上學生暑假如因急難有餐飲需求，都到超商填單領取100元餐食。各校也有發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐。圖／基市教育處提供
基隆市政府與4大超商合作，18歲以上學生暑假如因急難有餐飲需求，都到超商填單領取100元餐食。各校也有發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐。圖／基市教育處提供
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基隆市政府與4大超商合作，18歲以上學生暑假如因急難有餐飲需求，都到超商填單領取100元餐食。各校也有發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐。圖／基市教育處提供
基隆市政府與4大超商合作，18歲以上學生暑假如因急難有餐飲需求，都到超商填單領取100元餐食。各校也有發放60元午餐券給弱勢學童，憑券可到學校媒合的附近商家取用午餐。圖／基市教育處提供

基隆 弱勢家庭 超商

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