台東7月住房率僅4至6成 觀光業者憂花蓮交通不時中斷影響持續

暑假旅遊旺季已開跑，但自0403花蓮地震後，花東觀光業至今持續受到影響，過去7月台東住房率幾乎達到一房難求的成績，今年平均只有4到6成左右。縣府今天召開「台東觀光產業振興高峰論壇」盼有效整合震後觀光資源提振觀光。業者樂觀其成。

縣長饒慶鈴表示，此次觀光產業論壇重點關注於震後觀光資源整合、行銷策略創新等議題，並加強縣內觀光媒體行銷策略、媒合旅行社推出旅遊優惠方案。期望能夠通過各種補助與行銷成果，為全縣的觀光產業注入新活力和動力，讓大家願意到台東旅遊。

論壇邀請旅館公會、民宿協會、中小企業協會、總工會及相關產業界別人士，共同討論及提出在地震後如何有效恢復觀光資源、推動市場行銷、提升觀光產值等議題。

縣府首先針對縣內7月到9月各單位規畫活動報告。有單位將赴南部工業區、科學園區和各大型醫院辦理福委會旅遊宣導及辦理大型演唱會創造觀光吸引力。另也有單位提出交通補助措施優惠方案。業者對縣府及其他機關提出的方案都樂觀其成，但也擔憂花蓮交通不時中斷受阻，影響會持續。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，目前住房率從上月平均1成回升至3成，部分業者達4至5成，假日住房率較平日還更高一點，當然暑假旅遊旺季到來，政府推出更多的方案來刺激來台東旅遊意願，這是觀光業者樂見。

知本溫泉觀光發展協會理事長黃慶安說，過去暑假旅遊旺季一到，加上熱氣球開跑，台東7月住房率幾乎達到一房難求的成績，但今年平均只有4到5成左右，這幾天花蓮鐵公路持續有受阻中斷，自然對民眾出遊心理影響，事實上台東是安全的，民眾可以放心來。