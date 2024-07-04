幫派精神領袖吳桐潭9日辦告別式 環保局公告六合垃圾集中點停收垃圾

已故國內幫派太陽聯盟精神領袖吳桐潭病逝，靈堂設在基隆市六合停車場，9日舉辦家奠及公奠。環保局清潔隊原在六合街有設垃圾集中點，上午6到9點停放清潔車供民眾丟棄垃圾，考量吳家辦告別式當天，六合街人車眾多，配合交通疏導措施，今在集中點設立公告，9日暫停收垃圾1次。

吳總裁桐潭先生治喪委員會指出，吳桐潭在基隆田寮港出生，是天道盟發起者之一，並是天道盟太陽會創立者及精神領袖。吳在5月22日壽終正寢，靈堂設在六合停車場，9日上午9點辦理家奠，11點辦理公奠。

環保局考量部分市民無法配合清潔車出勤時間，在晚間交運垃圾，在六合街設立集中點，每周一至周六上午6點到9點停放清潔車和資源回收車，供民眾丟棄垃圾和資源回收物。

吳總裁桐潭先生治喪委員會除了承租六合停車場設置靈堂，9日上午也租用六合街路旁停車格。清潔隊表示，吳家9日辦理告別式，估計會有500輛遊覽車到場，考量交通及作業現況，六合街垃圾集中點9日暫停收垃圾，當天將不會停放清潔車和資源回收車供民眾交運垃圾。