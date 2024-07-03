基隆二沙灣砲台步道破損 市府：文化部補助2570萬改善
基隆國定古蹟二沙灣砲台居高臨下且視野寬廣壯觀，被稱為「海門天險」，但民眾反映串連步道破損不堪還長滿青苔，有公共安全疑慮。市府文化觀光局表示，經民眾及地方多位市議員反映後，積極推動二沙灣砲台修復，努力向中央爭取2570萬元經費補助，中央文資局7月審查工程經費，一經核定即可啟動修復工程招標。
海門天險步道扶手採用木頭材質，因基隆潮濕多雨已破損腐朽，民眾反映2年多來，扶手木修多處破損、卯丁外露、扶手和路面長滿青苔，遇雨民眾很容易摔倒，明顯已造成公共安全疑慮，長者和小朋友遇雨容易摔倒受傷。
文化觀光局今天說明，因基隆天候多雨潮濕，造成步道及欄杆扶手損壞，有民眾及地方多位市議員反映，民國112年啟動二沙灣砲台的第五次修復計畫，並向中央爭取2570萬元經費，歷經至少5次計畫修正，工程經費審查過關後，局即可啟動修復工程招標。
二沙灣砲台自68年至104年已有四次的修復工程，但時隔9年多已損壞，這次修復工程計畫內容主要為，中正路及壽山路入口步道扶手及欄杆、階梯步道，及營盤區大階梯之扶手。
國定古蹟修復須經過文資局審查，文化觀光局說，112年即與中央文資局進行修復工程規畫設計的相關會勘，112年10月文資局審議通過，但文資局要求針對委員意見審查回復表、材質耐受度解釋、圖說補充說明及階梯與扶手材質選用等，修正達5次之多。
文化觀光局表示，文資局本月審查經費，預計可順利通過審查，中央核定經費後會進行工程招標，全面改善步道，讓上下山民眾安全有保障。
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