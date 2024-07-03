懷舊「金馬號」客車廂花蓮現蹤 公路局台9線展覽今開幕

交通部公路局與客家委員會客家文化發展中心合辦台9線展覽，即日起至8月31日，在花蓮文化創意產業園區第17棟開放參觀，其中擁有60餘年的金龍號與金馬號客車廂，首次相會於花蓮，盼懷舊的主題展覽，吸引遊客到花蓮觀光。

公路局與客家文化發展中心舉辦「Open Highway打開台9線，你上線了嗎？」展覽，該展是「幸福公路與客家主題巡展」的系列展覽，主軸「客隨運轉」講述公路與客家間的關係，公路建設讓經濟、觀光得以「運轉」，讓客家族群在台9線創造生命「轉運」故事。

1960年代，當時台灣首輛客運班車「金馬號」及首輛冷氣客運「金龍號」風光上路，還有車掌小姐隨車，金龍與金馬號的車廂在花蓮首次相遇，提供許多公路迷一睹其風采的機會。

公路局表示，這次展覽增加數十件未曾公開的公路文物，包含台汽客運的舊標誌、公路人製圖用工具、駕照用鋼印、金馬號徵選服務員及駕駛的老公文等，帶大家回味珍貴的公路記憶。

另外，花蓮經歷403強震後，在各界合作下，已迅速恢復通車，今天公路局長陳文瑞、公路局東區養護工程分局長林文雄，特別感謝挺進災區的第一線公路人日夜搶災。

陳文瑞表示，公路局與客委會合作，在花蓮展覽幸福公路客家主題展，對於公路的開闢，讓客家族群與文化從西部往東部遷移，落地生根成長茁壯；民間有很多公路與客家的感人故事，透過連結，展期在暑假，希望透過展覽，讓更多民眾來花蓮觀光，了解公路與客家的文化。