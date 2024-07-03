都歷部落飄惡臭 成功鎮長：開挖垃圾送焚化爐遇南風

台東成功鎮都歷部落，近日飄惡臭，民眾指鎮公所持續將垃圾運入掩埋場所致；成功鎮長謝淑貞表示，因近日開挖垃圾送焚化爐燃燒，碰上吹南風惡臭飄向部落，會暫停開挖。

台東東海岸知名「天空之鏡」海景，附近是都歷部落的垃圾掩埋場，2年前部落族人抗議垃圾場設置觀光景點旁，展開一連串抗議，最後成功鎮公所允諾停止垃圾進入。

最近成功鎮代表會接獲民眾陳情，整個部落被惡臭的垃圾場氣味籠罩，目前又是豐年祭，族人受不了，也有遊客向相關單位反映。成功鎮代表會主席陳南蓀與陳秋豆、陳振明、陳婕妤3名鎮代昨天前往都歷部落，關心垃圾場狀況。

成功代表會今天表示，垃圾場仍有許多舊垃圾深掩土中，成功鎮公所持續堆置垃圾，導致垃圾堆積如山，在炎熱高溫下，垃圾散發惡臭味，隨南風飄散至都歷部落居住區域，嚴重影響居民生活品質及空氣環境。

勘察時附近民眾向代表反映，成功鎮送去台東焚化爐燃燒的垃圾混雜且未進行基本分類，許多不符分類及大小規定的垃圾仍被退回。

謝淑貞接受媒體電話聯訪表示，因為目前在開挖垃圾場，將垃圾送往台東焚化爐焚燒，碰上吹南風，才會將惡臭吹到部落，最近部落在進行豐年祭，會暫時停止開挖；目前也沒有新垃圾堆置，只提供暫時轉運。

成功鎮代表會表示，都歷部落垃圾場入口巷道，同時也是阿美族傳統海域Pacefongan（音譯：巴茲風岸），這片絕美海景沙灘被譽為「天空之鏡」，吸引遊客與衝浪客前來朝聖，但這片美景卻與垃圾場緊鄰；垃圾掩埋場自1993年啟用以來，因成功鎮公所未經部落同意，擅自展延使用期限，2020年，都歷部落首次發動抗議，集體露宿掩埋場127天，要求立即停止作業，當時鎮長黃博昌允諾延長使用2年，直到2022年台東焚化廠啟用截止。