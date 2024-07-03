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感受台灣熱情 日本手工可樂業者推馬告口味義賣捐花蓮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
日本伊良可樂製作花蓮限定的馬告可樂，為地震義賣，今天將所得扣除雜費後捐給花蓮縣政府。圖／花蓮縣政府提供
日本伊良可樂製作花蓮限定的馬告可樂，為地震義賣，今天將所得扣除雜費後捐給花蓮縣政府。圖／花蓮縣政府提供

日本手工可樂業者小林隆英4月到高雄參與市集，感受台灣人熱情，又得知花蓮地震，以花蓮產的馬告（山胡椒）為原料，推出花蓮馬告可樂限量義賣，今天捐出67萬日幣給花蓮縣政府，也贈送花蓮縣消防局170瓶手工精釀可樂。

小林隆英於2018年創辦伊良可樂（IYOSHI COLA），0403地震後正巧到高雄參與市集，是他首次在台灣舉辦海外活動。他說，被台灣人的熱情與善良深深感動，想要回饋這片土地。

當時雖然沒有到過花蓮，他也想為地震盡一點力量，市集結束後他到台北，發現花蓮產的馬告，興起製作馬告可樂的想法，還為此停止日本生產線，優先生產推出限量300瓶的「花蓮馬告可樂」在日本販售，很快賣光。

小林隆英帶著團隊人員來到花蓮，昨天走訪市區了解災後重建狀況，今天上午拜會花蓮縣政府，將所得扣除雜費的67萬餘日幣（折合台幣約13萬7000元）全數捐出，下午再贈送170瓶手工精釀可樂給花蓮縣消防局。

他表示，這次來台3天，也到花蓮看美景、吃美食，並找尋適合的香料，會繼續研發具代表性的花蓮限定版可樂。

日本伊良可樂創辦人小林隆英（左）今天到花蓮，捐出義賣馬告可樂的所得給縣府作為重建之用。記者王燕華／攝影
日本伊良可樂創辦人小林隆英（左）今天到花蓮，捐出義賣馬告可樂的所得給縣府作為重建之用。記者王燕華／攝影

日本 花蓮

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