快訊

高雄聯成化科傳工安意外 4員工遭高溫蒸氣燙傷

蟑螂事件後遭踢爆肉羹湯有塑膠！基隆廟口天一香停業改善 業者哽咽發聲

屏東超夯寵物餐廳收容棄養兔狂被檢舉 老闆撐不下去心寒發文：400隻不養了

蟑螂事件後遭踢爆肉羹湯有塑膠！基隆廟口天一香停業改善 業者哽咽發聲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局人員今天前往廟口夜市天一香攤位稽查後命停業，業者同意今起停業，等到完成衛生局要求改善事項，並通過檢查再重新營業。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市衛生局人員今天前往廟口夜市天一香攤位稽查後命停業，業者同意今起停業，等到完成衛生局要求改善事項，並通過檢查再重新營業。記者邱瑞杰／翻攝

基隆廟口夜市知名的攤位「天一香」，日前因消費者發現油豆腐竟有蟑螂衛生局查出供應商環境髒亂命停止，天一香環境也要改善。風波尚未落幕，又有消費者爆料，外帶天一香的肉羹湯中竟有異物。衛生局今再前往稽查，天一香決定暫時停業，改善後再復業。業者談到近日風波，不禁難過落淚。

有網友在臉書「爆料公社二社」投訴，到基隆廟口「天一香」消費，發現油豆腐內竟有蟑螂。衛生局人員28日前往天一香稽查，要求立即暫停販售油豆腐。轉往上游供應商德昌豆腐店稽查時，發現環境髒亂，已命停業，複查合格後才可重新開張供貨。

衛生局當天也檢查天一香販售場所及後場製作地點，告知不符食品良好衛生規範準則項目，並開立限期改善通知書，期限到若仍未改善，將依食品安全衛生管理法規定裁罰。

期限未到，昨天又有網友在臉書「基隆人」社團貼文，指在天一香買來的肉羹湯，竟咬到疑是塑膠袋熔解成的條狀物，「好噁心，直接倒掉」。

衛生局人員今天再度到天一香稽查，因為是消費者外帶的食品出狀況，細節尚待釐清。只是天一香接連被點名出狀況，衛生局要求先停業，業者同意今起停業，等到完成衛生局要求改善事項，並通過檢查再重新營業。

天一香業者說，先前的「蟑螂事件」，因為顧客上門消費時當場發現，馬上處置，並通知上游供應商改善。這次「塑膠事件」，因為是外帶回家食用，店家並沒有親眼看到異物，也不知道那是什麼東西，聽到別人轉告時也嚇一跳。

業者說，現在大家都很注意食品安全，她看不出貼文網友提供的照片是什麼東西，天一香後場也沒有類似「邊條」的東西。當事人說是「塑膠袋融化」的物品，但她看起來並不像，她會再仔細追查問題出在那裡。

天一香連日被兩名消費者點名販售的食品出狀況，業者說也感到很頭痛。日前出狀況後，前場、後場就全力改善，很小心、很小心，弄得很乾淨，「鄰居都看得到」。因為不管油豆腐是誰做的，責任都在天一香，「我們也擔了」。

蟑螂事件發生後，天一香的生意有受到衝擊。業者哽咽的說，很感謝信任天一香的人，網路上有人留言「就算有小強，他都喜歡」。廟口夜市這種環境就是如此，大家已經很努力維護清潔衛生。

基隆廟口夜市天一香攤位接連發生蟑螂、塑膠事件今起停業，業者今天提及蟑螂風波不禁哽咽。記者邱瑞杰／翻攝
基隆廟口夜市天一香攤位接連發生蟑螂、塑膠事件今起停業，業者今天提及蟑螂風波不禁哽咽。記者邱瑞杰／翻攝

消費者 蟑螂 衛生局

延伸閱讀

喝冰淇淋紅茶吸到蟑螂 衛生局稽查「牛角燒肉」結果出爐

高市楠梓區某早餐店加醬油見蔥花在動 撈起竟是活跳跳小強

「覺旅」爆食安危機！他吃沙拉爬出蟑螂 發文抱怨釣出一票受害者

全聯1款蟑螂藥超有效！一票網友大推：用一次可以撐3年

相關新聞

蟑螂事件後遭踢爆肉羹湯有塑膠！基隆廟口天一香停業改善 業者哽咽發聲

基隆廟口夜市知名的攤位「天一香」，日前因消費者發現油豆腐竟有蟑螂，衛生局查出供應商環境髒亂命停止，天一香環境也要改善。風...

花蓮豐濱新圖書館山形外觀曝光 將成東海岸最美新地標

花蓮縣豐濱鄉圖書館已使用約35年，館舍空間不符合使用需求，鄉公所在中央及地方政府支持下，花費1.82億元新建圖書館，建物...

禍不單行！強降雨不只蘇花路斷 花蓮自來水亮紅燈2萬戶受影響

花蓮1日下起大雨，不只鐵公路交通受影響，也因上游原水渾濁、取水口被土石淤阻，北花蓮地區包括花蓮、吉安等鄉市高達2萬戶降壓...

10年湯匙台東拍賣1支160元太貴？ 識貨人瘋搶就怕「銀」恨

台東縣政府E拍網近日拍賣5支使用達10年的公共財產「湯匙」，每支拍賣起標價160元，引起網友熱議，直言外面1支全新只要2...

別再用盆栽擋道 基市府推「綠腳丫」創造更多行人空間

基隆市環保局7月起執行「盆栽整潔專案」，希望部分商家或住家不用在騎樓或巷道旁擺放盆栽，防止機車停放。市長謝國樑拍攝宣導短...

夢幻夏季銀河獵影 攝影達人台東三仙台捕捉超美銀河彗星

暑假到來，台東縣三仙台每年4月到10月是最美的觀星時間，6月到8月更有可能捕捉整片銀河美景，吸引追星人及攝影迷，嘉義生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。