蟑螂事件後遭踢爆肉羹湯有塑膠！基隆廟口天一香停業改善 業者哽咽發聲

基隆廟口夜市知名的攤位「天一香」，日前因消費者發現油豆腐竟有蟑螂，衛生局查出供應商環境髒亂命停止，天一香環境也要改善。風波尚未落幕，又有消費者爆料，外帶天一香的肉羹湯中竟有異物。衛生局今再前往稽查，天一香決定暫時停業，改善後再復業。業者談到近日風波，不禁難過落淚。

有網友在臉書「爆料公社二社」投訴，到基隆廟口「天一香」消費，發現油豆腐內竟有蟑螂。衛生局人員28日前往天一香稽查，要求立即暫停販售油豆腐。轉往上游供應商德昌豆腐店稽查時，發現環境髒亂，已命停業，複查合格後才可重新開張供貨。

衛生局當天也檢查天一香販售場所及後場製作地點，告知不符食品良好衛生規範準則項目，並開立限期改善通知書，期限到若仍未改善，將依食品安全衛生管理法規定裁罰。

期限未到，昨天又有網友在臉書「基隆人」社團貼文，指在天一香買來的肉羹湯，竟咬到疑是塑膠袋熔解成的條狀物，「好噁心，直接倒掉」。

衛生局人員今天再度到天一香稽查，因為是消費者外帶的食品出狀況，細節尚待釐清。只是天一香接連被點名出狀況，衛生局要求先停業，業者同意今起停業，等到完成衛生局要求改善事項，並通過檢查再重新營業。

天一香業者說，先前的「蟑螂事件」，因為顧客上門消費時當場發現，馬上處置，並通知上游供應商改善。這次「塑膠事件」，因為是外帶回家食用，店家並沒有親眼看到異物，也不知道那是什麼東西，聽到別人轉告時也嚇一跳。

業者說，現在大家都很注意食品安全，她看不出貼文網友提供的照片是什麼東西，天一香後場也沒有類似「邊條」的東西。當事人說是「塑膠袋融化」的物品，但她看起來並不像，她會再仔細追查問題出在那裡。

天一香連日被兩名消費者點名販售的食品出狀況，業者說也感到很頭痛。日前出狀況後，前場、後場就全力改善，很小心、很小心，弄得很乾淨，「鄰居都看得到」。因為不管油豆腐是誰做的，責任都在天一香，「我們也擔了」。