花蓮豐濱新圖書館山形外觀曝光 將成東海岸最美新地標

花蓮縣豐濱鄉圖書館已使用約35年，館舍空間不符合使用需求，鄉公所在中央及地方政府支持下，花費1.82億元新建圖書館，建物造型以山形結合百葉層疊樣態，呈現當地獨特地景樣貌。今天動土開工，預計2026年3月完工，啟用後將成為東海岸全新打卡景點。

豐濱鄉立圖書館在1989年啟用，2003年曾修繕，但館舍空間已不敷使用，鄉公所爭取教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」經費7000萬元、花東基金2064萬元，以及自籌1018萬元，在豐濱分駐所斜對面空地新建全新圖書館。

圖書館為地下1層及地上4層樓建物，外觀造型反映在地自然環境特色，以山形量體結合百葉層疊樣態，呼應阿美族聖山奇拉雅山、石梯坪特殊的岩岸地景，室內設計以海洋藍樓梯作為使用主要動線，串連各空間，象徵豐濱鄉由太平洋廊道連結各村組成，以及該地是南島族群傳說的發源地。

鄉公所指出，新圖書館總樓地板面積約497.5坪，1樓為大廳、山海咖啡廳、圖書借閱櫃台、兒童區、在地藝文區等，2樓是青少年區、期刊雜誌區、常設及主題展區、多功能階梯展演區，3樓為多媒體視聽區、行政辦公室及綜合教室，4樓是全年齡區，地下室主要為機房與儲藏室，戶外空間則有平面停車場及景觀植栽區等。

豐濱鄉長邱福順說，圖書館是知識與夢想的泉源，族語傳承空間對於居民教育學習與休閒生活很重要，新圖書館位在阿美族聖山奇拉雅山下地段，周邊有阿美族豐濱實驗小學、豐濱國中、醫院、鄉公所、衛生所等，期盼完工後能為地方發展注入活力，促進觀光旅遊。