快訊

高雄聯成化科傳工安意外 4員工遭高溫蒸氣燙傷

蟑螂事件後遭踢爆肉羹湯有塑膠！基隆廟口天一香停業改善 業者哽咽發聲

屏東超夯寵物餐廳收容棄養兔狂被檢舉 老闆撐不下去心寒發文：400隻不養了

花蓮豐濱新圖書館山形外觀曝光 將成東海岸最美新地標

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉公所在中央及地方政府支持下，花費1.82億元新建圖書館，建物造型以山形結合百葉層疊樣態，呈現當地獨特地景樣貌。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所在中央及地方政府支持下，花費1.82億元新建圖書館，建物造型以山形結合百葉層疊樣態，呈現當地獨特地景樣貌。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉圖書館已使用約35年，館舍空間不符合使用需求，鄉公所在中央及地方政府支持下，花費1.82億元新建圖書館，建物造型以山形結合百葉層疊樣態，呈現當地獨特地景樣貌。今天動土開工，預計2026年3月完工，啟用後將成為東海岸全新打卡景點。

豐濱鄉立圖書館在1989年啟用，2003年曾修繕，但館舍空間已不敷使用，鄉公所爭取教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」經費7000萬元、花東基金2064萬元，以及自籌1018萬元，在豐濱分駐所斜對面空地新建全新圖書館。

圖書館為地下1層及地上4層樓建物，外觀造型反映在地自然環境特色，以山形量體結合百葉層疊樣態，呼應阿美族聖山奇拉雅山、石梯坪特殊的岩岸地景，室內設計以海洋藍樓梯作為使用主要動線，串連各空間，象徵豐濱鄉由太平洋廊道連結各村組成，以及該地是南島族群傳說的發源地。

鄉公所指出，新圖書館總樓地板面積約497.5坪，1樓為大廳、山海咖啡廳、圖書借閱櫃台、兒童區、在地藝文區等，2樓是青少年區、期刊雜誌區、常設及主題展區、多功能階梯展演區，3樓為多媒體視聽區、行政辦公室及綜合教室，4樓是全年齡區，地下室主要為機房與儲藏室，戶外空間則有平面停車場及景觀植栽區等。

豐濱鄉長邱福順說，圖書館是知識與夢想的泉源，族語傳承空間對於居民教育學習與休閒生活很重要，新圖書館位在阿美族聖山奇拉雅山下地段，周邊有阿美族豐濱實驗小學、豐濱國中、醫院、鄉公所、衛生所等，期盼完工後能為地方發展注入活力，促進觀光旅遊。

鄉公所表示，在新圖書館施工期間，舊圖書館持續開館服務讀者，館內有3.6萬餘冊館藏提供借閱、通閱預約取書、館際代借等服務，入口處設還書箱，歡迎鄉親多加利用。

花蓮縣豐濱鄉公所新建圖書館，今天舉行動土典禮開工。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所新建圖書館，今天舉行動土典禮開工。圖／豐濱鄉公所提供

圖書館 衛生所 阿美族

延伸閱讀

羅布森偏鄉開「十年不關書店」又捐1億打造最美圖書館

禍不單行！強降雨不只蘇花路斷 花蓮自來水亮紅燈2萬戶受影響

傅崐萁質疑交通部長花蓮勘災行程 交部、台鐵都不清楚

阿里山小火車周末全線復駛 嘉縣市府沿線鄉公所旅遊業聯手拚觀光

相關新聞

蟑螂事件後遭踢爆肉羹湯有塑膠！基隆廟口天一香停業改善 業者哽咽發聲

基隆廟口夜市知名的攤位「天一香」，日前因消費者發現油豆腐竟有蟑螂，衛生局查出供應商環境髒亂命停止，天一香環境也要改善。風...

花蓮豐濱新圖書館山形外觀曝光 將成東海岸最美新地標

花蓮縣豐濱鄉圖書館已使用約35年，館舍空間不符合使用需求，鄉公所在中央及地方政府支持下，花費1.82億元新建圖書館，建物...

禍不單行！強降雨不只蘇花路斷 花蓮自來水亮紅燈2萬戶受影響

花蓮1日下起大雨，不只鐵公路交通受影響，也因上游原水渾濁、取水口被土石淤阻，北花蓮地區包括花蓮、吉安等鄉市高達2萬戶降壓...

10年湯匙台東拍賣1支160元太貴？ 識貨人瘋搶就怕「銀」恨

台東縣政府E拍網近日拍賣5支使用達10年的公共財產「湯匙」，每支拍賣起標價160元，引起網友熱議，直言外面1支全新只要2...

別再用盆栽擋道 基市府推「綠腳丫」創造更多行人空間

基隆市環保局7月起執行「盆栽整潔專案」，希望部分商家或住家不用在騎樓或巷道旁擺放盆栽，防止機車停放。市長謝國樑拍攝宣導短...

夢幻夏季銀河獵影 攝影達人台東三仙台捕捉超美銀河彗星

暑假到來，台東縣三仙台每年4月到10月是最美的觀星時間，6月到8月更有可能捕捉整片銀河美景，吸引追星人及攝影迷，嘉義生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。