禍不單行！強降雨不只蘇花路斷 花蓮自來水亮紅燈2萬戶受影響
花蓮1日下起大雨，不只鐵公路交通受影響，也因上游原水渾濁、取水口被土石淤阻，北花蓮地區包括花蓮、吉安等鄉市高達2萬戶降壓供水甚至停水，台灣自來水公司陸續設置22個臨時供水站供民眾取水，同步加強清理取水口淤積，只要天公作美不再下大雨，最慢明天清晨6時恢復正常供水。
自來水公司第九區管理處表示，因近因強降雨加上先前地震影響，供應大花蓮地區自來水的娑婆礑淨水場，因娑婆礑溪瞬間濁度破2000度，淨水單元無法處理，昨天起減量供水，市區降壓用戶達2萬多戶，已持續調整供水並加強清理取水口淤積。
九區處副處長魏金龍說，目前原水濁度有降下來，但是在娑婆礑溪北溪、南溪兩個取水口，有土石阻塞的問題，昨天、今天都有清淤，原本昨天傍晚可以恢復正常，但又被大雨打亂，河床又被土石填滿，取水口被堵住水進不來，還在清淤處理，預計只要不再下雨，明天清晨6時正常供水。
因應供水不穩定，台水在花蓮市、吉安鄉、秀林鄉及新城鄉規畫22個臨時供水站，其中吉安鄉慶南二街、花蓮市化道路美崙紅茶、美崙田徑場、中興路的早安美崙大廂、民勤民德民享里活動中心等13處已完成，另外9處還在設置中。
花蓮自上個月下旬以來，已經多次因為午後雷陣雨，造成降壓供水，今天花蓮地區相當炎熱，不少用戶家中無水可用，抱怨連連。
「真的對花蓮民眾感到抱歉。」魏金龍說，台水公司做的不好會檢討改善，正在計畫施工分配用水，調度到地勢較高的地區，台水表示，強降雨氣候致水源濁度升高，恐成為常態，對供水品質形成嚴峻挑戰，未來有必要持續開發水源，維持供水穩定。
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