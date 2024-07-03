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別再用盆栽擋道 基市府推「綠腳丫」創造更多行人空間

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局7月起執行「盆栽整潔專案」，市長謝國樑拍攝宣導短片，希望用「綠腳丫」取代盆栽，讓行人更方便行走。圖／基市環保局提供
基隆市環保局7月起執行「盆栽整潔專案」，市長謝國樑拍攝宣導短片，希望用「綠腳丫」取代盆栽，讓行人更方便行走。圖／基市環保局提供

基隆市環保局7月起執行「盆栽整潔專案」，希望部分商家或住家不用在騎樓或巷道旁擺放盆栽，防止機車停放。市長謝國樑拍攝宣導短片呼籲民眾配合，改貼市府設計的「綠腳丫」取代盆栽，淨空騎樓，讓行人更好走，也可杜絕病媒蚊孳生，整體環境更上一層樓。

環保局長馬仲豪表示，基隆市有許多騎樓巷道，被民眾擺放的盆栽長期占用，不僅影響行人通行，容易積水的托盤與各類花器，也是夏天孳生蚊蟲的隱患，希望民眾不要把盆栽雜物堆放於騎樓或巷弄等公共空間。

環保局7月起將透過路霸聯合稽查，以及清潔隊員路巡方式，清理以盆栽為主的髒亂雜物專案，希望提高市民的環保意識，共同促進居住環境，有效改善市容。

環保局拍攝宣導短片，基隆市長謝國樑也入鏡，畫面呈現盆栽阻礙行人通行，謝國樑協助搬走盆栽，並說明市府「綠腳丫」政策，希望民眾用綠腳丫取代盆栽，不要再擺放盆栽在公共空間。

環保局說，登革熱疫情好發於夏季，清除積水容器有助防治病媒蚊孳生，巡、倒、清、刷不可少，不放置易積水容器在公共場所則是根本關鍵。民眾發現有人用盆栽佔用公共空間，可向各區公所、里辦公處反映，也可撥打1999市民專線，環保局將請行為人限期完成改善，共同維護乾淨家園。

基隆市環保局7月起執行「盆栽整潔專案」，市長謝國樑拍攝宣導短片，希望用「綠腳丫」取代盆栽，讓行人更方便行走。圖／基市環保局提供
基隆市環保局7月起執行「盆栽整潔專案」，市長謝國樑拍攝宣導短片，希望用「綠腳丫」取代盆栽，讓行人更方便行走。圖／基市環保局提供

環保局長 盆栽

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