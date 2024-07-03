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氣候影響花蓮文旦柚著果率不良 現金救助每公頃8萬

中央社／ 花蓮縣3日電

今年2、3月乾旱，降雨不足，玉里、光復、瑞穗、卓溪4鄉鎮文旦柚出現著果率不良情形，花蓮縣府向農業部爭取，農業部公告現金救助每公頃8萬元，今天起至12日受理申請。

花蓮縣政府農業處表示，2至3月天氣乾旱，造成縣內農作物生長情形受影響，其中文旦柚出現果實著果率不良，為協助受災農友儘早復耕復建、保障收益，向農業部爭取啟動天然災害救助。

農業部公告，花蓮縣玉里、光復、瑞穗、卓溪4鄉（鎮）為文旦柚受乾旱（遲發性）損害的現金救助地區，受災農友可自7月3日起至7月12日止，到所在地公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理，受理最後一天如逢假日，則順延至次一上班日。

根據農政單位統計，花蓮縣文旦柚栽培總面積890公頃，僅次於台南1000公頃，佔全國近1/4。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，受損文旦柚救助額度每公頃新台幣8萬元；申請救助農民須為實際從事農作生產者、申報項目損失率達20%以上，未達20%者不予救助，且長期作農產品於同曆年申請救助以1次為限。

文旦 花蓮 農業部

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