夢幻夏季銀河獵影 攝影達人台東三仙台捕捉超美銀河彗星

暑假到來，台東縣三仙台每年4月到10月是最美的觀星時間，6月到8月更有可能捕捉整片銀河美景，吸引追星人及攝影迷，嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘的兒子、攝影達人蘇建維，日前到台東三仙台，從深夜到凌晨費時4小時守候，捕捉到整片銀河，其中還有彗星劃破天空的夢幻星空美景，讓網友大讚「好美、好夢幻喔！」

蘇建維說，6月30日到台東「夏季銀河獵影」，拍下三仙台銀河及彗星、三仙台地景，不輸高海拔合歡山的高山銀河，東部海邊地廣人稀、空氣好，光害少，在平地比西部更容易觀賞到星空，美到讓人讚嘆，真的值得來拍。