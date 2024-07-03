夢幻夏季銀河獵影 攝影達人台東三仙台捕捉超美銀河彗星
暑假到來，台東縣三仙台每年4月到10月是最美的觀星時間，6月到8月更有可能捕捉整片銀河美景，吸引追星人及攝影迷，嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘的兒子、攝影達人蘇建維，日前到台東三仙台，從深夜到凌晨費時4小時守候，捕捉到整片銀河，其中還有彗星劃破天空的夢幻星空美景，讓網友大讚「好美、好夢幻喔！」
蘇建維說，6月30日到台東「夏季銀河獵影」，拍下三仙台銀河及彗星、三仙台地景，不輸高海拔合歡山的高山銀河，東部海邊地廣人稀、空氣好，光害少，在平地比西部更容易觀賞到星空，美到讓人讚嘆，真的值得來拍。
蘇家弘說，台東三仙台每年6到8月有可能捕捉整片銀河美景，拍銀河美景，要天時、地利兼備，還要有攝影技巧，耐心守候，很辛苦卻很值得。台東天空少有大樓遮蔽，湛藍顏色令人迷醉，夜幕低垂又是另番姿色，少光害夜空被繁星裝飾，台東有許多地方能觀賞星星，從海岸到山野，只要仰望天空，就能看見滿天星斗。
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