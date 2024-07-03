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水泥磚塊醜牆變身星空爛漫 基隆推彩繪舊牆美化完成7處

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
信四路的紅磚舊牆變身創意夏夜星空，還有人來拍照，醜牆變美麗，也讓民眾路過時多看一眼。記者游明煌／攝影
信四路的紅磚舊牆變身創意夏夜星空，還有人來拍照，醜牆變美麗，也讓民眾路過時多看一眼。記者游明煌／攝影

基隆市近5成房子屋齡30年以上，都市環境老舊有待改善，市府目前除加強推動都更外，短期推動建物立面安全提升及美化，今年啟動「城市彩繪舊牆面美化計畫」，已完成7處建築彩繪，煥然一新，其中信四路的紅磚舊牆變身創意夏夜星空，還有人來拍照，醜牆變美麗，也讓民眾路過時多看一眼。

義一路、信四路口3間危樓在今年在花蓮大地震後磚牆毀損，市府強制拆除，夷為平地後，信四路鄰宅5樓高建築物磚牆牆面裸露，市府補強柱體，並施作外牆防水層，確保建物安全。近日也完成牆面彩繪，由於漆繪成如童話般的畫面，有星空、房子與小孩的元素，吸引民眾目光。

今天有一名路過市民說，牆面變身後很好看，讓街景好看多了，她記得以前屋前是危樓，大家避之唯恐不及，後來拆了就安全多了，如今鄰棟的外牆變美，她經過時看到就停下拍照。

市長謝國樑說，基隆天氣多雨潮濕，梅雨季節更是經常反潮，長年累月下來，許多大樓的牆面沾染髒汙，影響城市美觀，因此提出美化計畫。都發處表示，市府針對外觀髒汙嚴重的建築進行美化，並使用具有抗汙且環保的防水漆面，增強建築的抗汙能力，抵禦潮濕天氣。

到目前已完成7處建築彩繪，包括年青人眼鏡2到9樓、86設計公寓、明德大樓、信四路21號、原住民會館對側牆面、信四路轉角、信四路國產署土地圍籬。

市府都發處長謝孝昆表示，因為基隆老舊建物很多，長期而言加速都更推動，在未都更前推動立面安全提升及美化，今年辦理追加費用3000萬元，持續推動城市美化計畫，改善市容景觀。

信四路的紅磚舊牆變身創意夏夜星空，還有人來拍照，醜牆變美麗，也讓民眾路過時多看一眼。記者游明煌／攝影
信四路的紅磚舊牆變身創意夏夜星空，還有人來拍照，醜牆變美麗，也讓民眾路過時多看一眼。記者游明煌／攝影
信四路的紅磚舊牆變身創意夏夜星空，還有人來拍照，醜牆變美麗，也讓民眾路過時多看一眼。記者游明煌／攝影
信四路的紅磚舊牆變身創意夏夜星空，還有人來拍照，醜牆變美麗，也讓民眾路過時多看一眼。記者游明煌／攝影

建築 彩繪 都更

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