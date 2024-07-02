影／金曲獎歌手舞思愛27日回基隆獻唱 她最愛奇浩部落涼亭

從第7季「超級星光大道」季軍發跡的阿美族歌手舞思愛，日前拿下金曲獎最佳原住民語歌手獎，她今天出席基隆市政的記者會，27日要在她的故鄉基隆八斗子漁港碧砂泊區「浪曲搖擺之夜」獻唱，除了舞思愛還有持修、梁文音、陳勢安等人氣歌手，壓軸為徐佳瑩。

舞思愛受訪時說，她從得獎到現在心情都還有點激動，今天很開心，她雖然在花蓮出生，但在基隆成長，她媽媽以前在基隆市政府工作，市政府她很熟悉，市政府小時就是她的遊樂園。

舞思愛表示，她非常喜歡基隆，尤其和平島海上游泳池，就是她游泳的地方，因和她生長的部落很近常常去玩水。基隆不下雨的時候真的很美，走進部落有滿滿的人情味，「我最愛的地方就是我們奇浩部落的小涼亭」，她透露晚上常去那裡看月亮。

舞思愛還提及堅持族語專輯的初衷，表示一直很希望能傳唱下去，把她爸爸媽媽教她的歌傳承給更多人，讓更多人認識這片土地的文化、族群、語言，希望能讓更多孩子們繼續唱著，讓這文化的美不要消失。

舞思愛並透露，她的YT頻道會釋出MV或錄影的計畫，最重要的是明天晚上她將會在基隆奇浩部落拍攝MV，整支MV就像是這次金曲獎的after party的感覺，留下基隆的美在她自己的MV裡面。