快訊

「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

花蓮振興農粉幣已領取逾8千張 近日增2市集適用

中央社／ 台北2日電

農業部表示，1日起發送的花蓮振興農粉幣領取方式有2種，截至今天傍晚在花蓮已登記領取8300張，可把握暑假前往，或上電商平台消費滿千可領1張，近日花博市集、希望廣場也將適用。

為幫助花蓮農民度過4月3日強震難關，農業部從7月起到10月底止，共準備發送70萬張「從心出花2.0－花蓮振興農粉幣」，領取方式有2種，皆免抽選，每張價值新台幣250元。

農業部農村發展及水土保持署接受中央社記者電話訪問時指出，領取方式之一為造訪花蓮者，註冊加入「農業易遊網」，於會員登入後並開啟定位，即可領取1張，從1日起跑到2日傍晚，已登記領取8300張，其中3000張使用完畢，建議民眾暑假前往花蓮農遊、買農產。

另一種領取方式是前往農業部指定的電商平台「從心出花2.0」花蓮專區消費，單筆買滿千元可獲贈1張農粉幣，買愈多送愈多。農村水保署表示，目前有9家電商平台參與，每周彙整1次發送農粉幣的數據，目前還沒有數據，不過估計與在花蓮旅遊登記領取的數字相當。

農村水保署指出，除了電商平台，目前台北市農會經營的花博市集、新北市農會經營的希望廣場，2家實體的農民市集也將參與消費滿千送1張農粉幣的活動，透過規劃花蓮農產專區或舉辦花蓮周方式進行。

花蓮 農業部 電商

延伸閱讀

振興旅遊加碼宜蘭搭台灣好行免費 業者踢爆中央呼攏：根本沒差

花蓮5旬男子疑酒駕 凌晨騎機車自撞路樹不治

暑假觀光慘…蘇花頻斷花蓮成孤島 旅宿業者盼陸運安全提升

花蓮68歲男染日本腦炎 意識不清送醫治療6月底出院

相關新聞

振興旅遊加碼宜蘭搭台灣好行免費 業者踢爆中央呼攏：根本沒差

地震重創東部觀光旅宿，中央給花蓮振興旅遊補助8億、台東2億，宜蘭也受影響，地方多次向中央爭取未獲補助，觀光署6月在花東地...

影／金曲獎歌手舞思愛27日回基隆獻唱 她最愛奇浩部落涼亭

從第7季「超級星光大道」季軍發跡的阿美族歌手舞思愛，日前拿下金曲獎最佳原住民語歌手獎，她今天出席基隆市政的記者會，27日...

「台東金幣」今發放每人1千元 花蓮縣府盼點數經濟刺激市場

403地震衝擊東部經濟，台東縣府協助振興花蓮觀光，上周宣布TTPush（台東金幣）擴大在花蓮使用，今天開始一連5天「大灑...

背包客移動更便利 台東富岡港計程車共乘最低120 元

暑假開始，綠島、蘭嶼兩地也進入旅遊旺季，台東火車站至富岡漁港有15公里距離，公共運輸轉乘時間較難掌握，高雄區監理所與台東...

影／今天通不了 蘇花公路土石流不斷…再延明天下午搶通

台9線蘇花公路崇德路段昨天晚間起因持續強降雨多處土石流路段，因災點泥流含水量高，上邊坡多次坍滑，且今天中午過後又發生強降...

大震凸顯蘇花安急迫性 公路局等克尼布點頭將辦說明會

0403地震過後蘇花公路邊坡土石鬆動遇雨易坍，昨晚甚至發生鐵公路雙雙中斷的情形，更凸顯蘇花公路安全提升計畫的急迫性，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。