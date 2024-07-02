花蓮振興農粉幣已領取逾8千張 近日增2市集適用
農業部表示，1日起發送的花蓮振興農粉幣領取方式有2種，截至今天傍晚在花蓮已登記領取8300張，可把握暑假前往，或上電商平台消費滿千可領1張，近日花博市集、希望廣場也將適用。
為幫助花蓮農民度過4月3日強震難關，農業部從7月起到10月底止，共準備發送70萬張「從心出花2.0－花蓮振興農粉幣」，領取方式有2種，皆免抽選，每張價值新台幣250元。
農業部農村發展及水土保持署接受中央社記者電話訪問時指出，領取方式之一為造訪花蓮者，註冊加入「農業易遊網」，於會員登入後並開啟定位，即可領取1張，從1日起跑到2日傍晚，已登記領取8300張，其中3000張使用完畢，建議民眾暑假前往花蓮農遊、買農產。
另一種領取方式是前往農業部指定的電商平台「從心出花2.0」花蓮專區消費，單筆買滿千元可獲贈1張農粉幣，買愈多送愈多。農村水保署表示，目前有9家電商平台參與，每周彙整1次發送農粉幣的數據，目前還沒有數據，不過估計與在花蓮旅遊登記領取的數字相當。
農村水保署指出，除了電商平台，目前台北市農會經營的花博市集、新北市農會經營的希望廣場，2家實體的農民市集也將參與消費滿千送1張農粉幣的活動，透過規劃花蓮農產專區或舉辦花蓮周方式進行。
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