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振興旅遊加碼宜蘭搭台灣好行免費 業者踢爆中央呼攏：根本沒差

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
觀光署6月在花東地區推出的便利旅運優惠，自7月起加碼擴及宜蘭，持電子票證可免費搭乘台灣好行；不過這項優惠卻讓人無感，更被業者踢爆「呼攏」宜蘭，目前已有免費轉乘，根本沒差。圖／讀者提供
觀光署6月在花東地區推出的便利旅運優惠，自7月起加碼擴及宜蘭，持電子票證可免費搭乘台灣好行；不過這項優惠卻讓人無感，更被業者踢爆「呼攏」宜蘭，目前已有免費轉乘，根本沒差。圖／讀者提供

地震重創東部觀光旅宿，中央給花蓮振興旅遊補助8億、台東2億，宜蘭也受影響，地方多次向中央爭取未獲補助，觀光署6月在花東地區推出的便利旅運優惠，自7月起加碼擴及宜蘭，持電子票證免費搭乘台灣好行；不過這項優惠卻讓人「無感」，更被業者踢爆與目前的搭乘優惠幾乎沒差。

中央所謂的加碼宜蘭旅運優惠公布幾天，沒有掀起任何討論度，更有眼尖民眾發現，觀光署公布台灣好行4條路線包括冬山河線、礁溪線、壯圍沙丘線、東北角海岸線免費搭乘，其實現行已有「東部轉乘優惠」，外地遊客只要搭公車、國道客運、台鐵到宜蘭，使用電子票證都有1段票免費。

這4條路線大多只有1段票，所以遊客轉乘原本就免費，民眾質疑，還需要中央「加碼宜蘭旅運優惠」嗎？

至於縣民非遊客也有可能搭乘到這4條台灣好行路線，這部分人數不多，且敬老愛心卡搭乘市區公車免費、學生打對折，相差也不過幾塊錢。宜蘭觀光協會理事長王文新批評，中央美其名補助旅運免費搭乘，根本「呼嚨」宜蘭人，何況搭公車有差這1、20元補助嗎？

宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長梁博凱表示，中央此舉鼓勵大眾運輸，並非振興方案，對住宿沒有太大幫助，反而增加當日往返的客人：縣議員莊淑如說，暑假來玩的大多是帶著行李家族開車，唯有政府補助住宿，2天1夜玩宜蘭才會讓人有感，提振消費。

王文新說，中央給花東振興旅遊補助10億元，月前宜蘭大力爭取，中央只同意給500萬元做為行銷費用，宜蘭人拒收；如今觀光署公布的旅運免費搭乘台灣好行，竟與現行優惠重疊，呼攏「看不起宜蘭人」。

觀光署6月在花東地區推出的便利旅運優惠，自7月起加碼擴及宜蘭，持電子票證可免費搭乘台灣好行；不過這項優惠卻讓人無感，更被業者踢爆「呼攏」宜蘭，目前已有免費轉乘，根本沒差。圖／讀者提供
觀光署6月在花東地區推出的便利旅運優惠，自7月起加碼擴及宜蘭，持電子票證可免費搭乘台灣好行；不過這項優惠卻讓人無感，更被業者踢爆「呼攏」宜蘭，目前已有免費轉乘，根本沒差。圖／讀者提供

公車 台灣好行 宜蘭

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