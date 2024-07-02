「台東金幣」今發放每人1千元 花蓮縣府盼點數經濟刺激市場

403地震衝擊東部經濟，台東縣府協助振興花蓮觀光，上周宣布TTPush（台東金幣）擴大在花蓮使用，今天開始一連5天「大灑幣」，每位會員可獲得1萬枚台東金幣，等於現金1千元，可在合作店家使用。花蓮縣府表示，蘇花路斷對於觀光市場來說是很嚴峻的挑戰，希望點數經濟能刺激市場。

台東TTPush運作7年，全台有13萬用戶，為台東參與店家創造5倍商機。這次台東縣府撥出等值200萬元的2000萬枚金幣點數到花蓮，今天至6日在花蓮車站發放等值1千元的1萬枚金幣，可在花蓮100多家、台東630家特約店家折抵消費。

今天中午12時開始發放，花蓮車站廣場出現許多民眾不畏豔陽天，排隊等著領取金幣，不過由於蘇花路斷，排隊民眾大多是在地人。

花蓮縣府行研處長吳昆儒指出，這次是有史以來發最多錢的優惠活動，盼能快速刺激振興經濟，第一波先發放台東金幣，可以直接在特約店家消費；預計7月中會發放花蓮好Q幣，同樣等值200萬元，提供民眾使用。

吳昆儒說，不管是在地人還是遊客領取金幣，都是希望能刺激更多人消費，讓加入特約店家受益。不過，下雨造成土石泥流，蘇花公路與台鐵都被影響，對於地方觀光市場來說非常嚴峻，除了現在的點數經濟，也擴大舉辦購物節等活動，期盼透過各種方式刺激消費市場，會盡最大努力。

另外，縣府為振興在地觀光及消費，以花蓮好Ｑ城市幣結合暑期大型活動，大力促進消費，明天下午2時30分，在玉里鎮公所中正堂召開「NEＷ！花蓮好Ｑ」南區招商說明會，誠摯邀請優質店家參加，可上（https://reurl.cc/qVAx50）報名。