背包客移動更便利 台東富岡港計程車共乘最低120 元

暑假開始，綠島、蘭嶼兩地也進入旅遊旺季，台東火車站至富岡漁港有15公里距離，公共運輸轉乘時間較難掌握，高雄區監理所與台東縣府輔導業者推出計程車共乘服務，「台東火車站至富岡漁港」共乘路線今天宣布啟動，每日早上7點至晚上10點，可透過LINE或電話預約，1人300元、5至8人共乘每人120元。

高雄區監理所台東監理站邀集縣府、台鐵公司、計程車公會及在地4家船公司共襄盛舉，今天上午在富岡漁港舉辦通車典禮，宣布接駁共乘服務今天起正式啟航。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，富岡漁港是本島往返綠島、蘭嶼兩離島的重要交通樞紐，近年台東背包客盛行、遊客漸增，為提供民眾多元及便利的運輸工具，輔導業者規畫計程車共乘服務，遊客可以提早預約搭乘。

此外，計程車共乘路線主要是往返台東火車站及富岡漁港，中途經由森林公園，這裡也可以上下車，3點1線的共乘路線，不僅增加交通運能，也能達到節能減碳的目的。

台東監理站說明，「台東火車站至富岡漁港」計程車共乘路線由台東大都會計程車行營運，服務時間為每日早上7點至晚上10點，旅客可透過LINE、電話預約，起迄端均設置計程車共乘專屬站牌及站位。