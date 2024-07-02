影／今天通不了 蘇花公路土石流不斷…再延明天下午搶通

台9線蘇花公路崇德路段昨天晚間起因持續強降雨多處土石流路段，因災點泥流含水量高，上邊坡多次坍滑，且今天中午過後又發生強降雨造成泥流持續傾洩到路面，通車時程一再往後延，公路局下午宣布，將再延到明天下午2時搶通。

昨晚花蓮大雨不斷，蘇花公路163.3公里、164.2公里及164.8公里崇德段3處土石泥流超過1500立方公尺，即刻派出人員及大型挖掘機、裝載機等全力搶災，但到今天凌晨，晨161.3公里、164.4公里，又增加兩處土石流。

公路局東區養護工程分局全力搶修，原本預計今天中午12時通車，但164.2公里處上邊坡持續坍滑，中午緊急宣布延到傍晚通車；不料，搶修單位下午再宣布通車時間延後。