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剛清完又坍！蘇花公路土石渲洩畫面曝光 延至明下午搶通

影／今天通不了 蘇花公路土石流不斷…再延明天下午搶通

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路崇德段因上邊坡泥流不斷坍滑，公路局宣布延到明天下午2時通車。圖／公路局提供
台9線蘇花公路崇德段因上邊坡泥流不斷坍滑，公路局宣布延到明天下午2時通車。圖／公路局提供

台9線蘇花公路崇德路段昨天晚間起因持續強降雨多處土石流路段，因災點泥流含水量高，上邊坡多次坍滑，且今天中午過後又發生強降雨造成泥流持續傾洩到路面，通車時程一再往後延，公路局下午宣布，將再延到明天下午2時搶通。

昨晚花蓮大雨不斷，蘇花公路163.3公里、164.2公里及164.8公里崇德段3處土石泥流超過1500立方公尺，即刻派出人員及大型挖掘機、裝載機等全力搶災，但到今天凌晨，晨161.3公里、164.4公里，又增加兩處土石流。

公路局東區養護工程分局全力搶修，原本預計今天中午12時通車，但164.2公里處上邊坡持續坍滑，中午緊急宣布延到傍晚通車；不料，搶修單位下午再宣布通車時間延後。

東分局南澳工務段表示，搶修機具都在現場警戒，但是搶災過程中，164.2k公里土石泥流內含水量高，上方土石泥流數度坍滑，原本清空又被泥流填滿；下午2時30分再度發生強降雨，土石泥流一路從高處邊坡傾洩而下，邊坡及路面覆滿土石泥流，增加搶災困難，雨勢稍歇後將全力投入搶災，預計明天下午2時才能通車。

台9線蘇花公路崇德段因上邊坡泥流不斷坍滑，公路局宣布延到明天下午2時通車。圖／公路局提供
台9線蘇花公路崇德段因上邊坡泥流不斷坍滑，公路局宣布延到明天下午2時通車。圖／公路局提供
台9線蘇花公路崇德段因上邊坡泥流不斷坍滑，公路局宣布延到明天下午2時通車。圖／公路局提供
台9線蘇花公路崇德段因上邊坡泥流不斷坍滑，公路局宣布延到明天下午2時通車。圖／公路局提供

土石流 強降雨 花蓮 蘇花公路

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