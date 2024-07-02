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台東14條道路動工改善 編列6000萬元預計9月完成

中央社／ 台東縣2日電

打造安全安心道路環境，台東縣政府編列6000萬元，改善14條道路，包括6條台東市區道路及成功鎮、大武鄉等地共8條鄉道改善，預計9月完成，讓民眾可以走在最平坦安全道路。

今天下午台東縣長饒慶鈴、縣議長吳秀華、台東市長陳銘風及台東市多名里長視察道路養護工作執行進度。

饒慶鈴表示，「道路」是與民眾每日生活關係最密切的公共設施，打造安全安心的道路環境是她上任後最重要的工作之一，近年縣政府積極編列自籌款項，5年來投入約新台幣3億元經費，針對老舊、破損的路面進行改善，共計改善路段約40公里。

她說，今年再編列6000萬元經費，依據各地方民代或公所建議，對全縣各鄉鎮市的道路進行路面重鋪及周邊設施改善等。

饒慶鈴表示，台東幅員廣大，全縣道路有上千條，總長度超過1000公里，縣庫財政資源有限，因此道路養護預算都要確實花在刀口上。

台東縣政府建設處簡報時表示，目前已完成第一批次工作分配，支出約3000萬元，包含辦理台東市勝利街、知本路、民航路、利嘉路、軍人公墓、豐里橋橋面等市區道路6處，以及在東河鄉、成功鎮、長濱鄉、卑南鄉、太麻里鄉及大武鄉等鄉鎮共8條編號鄉道路面重新刨鋪，預計於9月完成。

饒慶鈴

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