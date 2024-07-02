快訊

中職／陳聖平2.5年合約加盟獅隊 首年月薪29萬

剛清完又坍！蘇花公路土石渲洩畫面曝光 延至明下午搶通

大震凸顯蘇花安急迫性 公路局等克尼布點頭將辦說明會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉和平村吾谷子部落上月29日重啟「蘇花公路安全提升計畫」諮商同意投票，開票結果獲得通過。圖／蘇花改工程處提供
花蓮縣秀林鄉和平村吾谷子部落上月29日重啟「蘇花公路安全提升計畫」諮商同意投票，開票結果獲得通過。圖／蘇花改工程處提供

0403地震過後蘇花公路邊坡土石鬆動遇雨易坍，昨晚甚至發生鐵公路雙雙中斷的情形，更凸顯蘇花公路安全提升計畫的急迫性，目前3條路段僅剩B段的克尼布部落還沒同意，蘇花改工程處16日將再度舉辦說明會，爭取居民支持。

蘇花改工程處辦理的蘇花安計畫經費約800多億元，分成A段宜蘭東澳到南澳、B段花蓮和平到和中及C段花蓮和仁到崇德共3個路段，沿線經過宜蘭、花蓮共7個關係部落，A、C段共5個部落已依據原住民族基本法等規定召開部落會議投票並通過。

B段原本因地方沒有共識，去年兩個部落開會都因出席戶數不足而流會。但0403地震「助攻」下，部落居民對於台9線蘇花公路不時坍方路段感到憂心，上月29日吾谷子（和中）部落率先開會通過，現在只等最後一個和平（克尼布）部落點頭。

蘇花改工程處長李宗仁說，先前已到克尼布部落舉辦過7場次說明會，可惜出席的部落居民不是很踴躍。吾谷子部落投票通過後，昨天立即聯繫克尼布部落會議主席，敲定這個月16日再到部落說明工程內容，也請主席協助邀請部落家戶多多出席，希望若地方有共識，下個月就能再次召開部落會議投票。

李宗仁表示，目前蘇花安3路段都已進入環評程序，部落居民同意是工程能否發包的依據，B段雖然晚一點，但因全段採高架設計，都是橋梁沒有隧道，施工時變數較小，工程處會積極趕辦，目標還是放在明年3路段都動工，2032年完工。

花蓮縣秀林鄉和平村吾谷子部落上月29日重啟「蘇花公路安全提升計畫」諮商同意投票，開票結果獲得通過。圖／蘇花改工程處提供
花蓮縣秀林鄉和平村吾谷子部落上月29日重啟「蘇花公路安全提升計畫」諮商同意投票，開票結果獲得通過。圖／蘇花改工程處提供

投票 花蓮 蘇花公路

延伸閱讀

蘇花公路被震到邊坡極脆弱 公路單位下修雨量搶災管理值

蘇花公路崇德段土石流又坍了！全線延至傍晚5點搶通

邊搶修邊坍…又增兩處土石流 蘇花公路中斷通車時間再延

蘇花公路崇德路段土石流溢淹路面 預估今天中午搶通

相關新聞

影／今天通不了 蘇花公路土石流不斷…再延明天下午搶通

台9線蘇花公路崇德路段昨天晚間起因持續強降雨多處土石流路段，因災點泥流含水量高，上邊坡多次坍滑，且今天中午過後又發生強降...

大震凸顯蘇花安急迫性 公路局等克尼布點頭將辦說明會

0403地震過後蘇花公路邊坡土石鬆動遇雨易坍，昨晚甚至發生鐵公路雙雙中斷的情形，更凸顯蘇花公路安全提升計畫的急迫性，目前...

影／甫獲金曲獎舞思愛熱舞 謝國樑宣布基隆浪曲卡司強

基隆市長謝國樑今天宣布7月27、28日在八斗子漁港碧砂泊區舉辦「基隆浪曲」演唱會，結合音樂、海洋文化與在地特色，由歌手徐...

蘇花公路被震到邊坡極脆弱 公路單位下修雨量搶災管理值

花蓮0403強震與連震，造成蘇花公路邊坡土石鬆動，和平與崇德段極為脆弱敏感，用路人覺得雨勢還好，但就容易引發土石流路斷。...

暑假觀光慘…蘇花頻斷花蓮成孤島 旅宿業者盼陸運安全提升

花蓮403強震導致蘇花公路邊坡不穩定，易出現落石或土石流，現在正值暑假期間，尤其明天縣府就要舉辦夏戀嘉年華，花蓮旅宿住房...

蘇花下雨就坍鐵公路中斷 和平村民無奈像孤島：害怕撤村

0403地震後，台9線蘇花公路花蓮縣秀林鄉和平段遇雨即坍，和平村數百村民只要一聽到雨聲，就要心驚膽戰，害怕又要撤村。村長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。