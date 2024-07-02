大震凸顯蘇花安急迫性 公路局等克尼布點頭將辦說明會

0403地震過後蘇花公路邊坡土石鬆動遇雨易坍，昨晚甚至發生鐵公路雙雙中斷的情形，更凸顯蘇花公路安全提升計畫的急迫性，目前3條路段僅剩B段的克尼布部落還沒同意，蘇花改工程處16日將再度舉辦說明會，爭取居民支持。

蘇花改工程處辦理的蘇花安計畫經費約800多億元，分成A段宜蘭東澳到南澳、B段花蓮和平到和中及C段花蓮和仁到崇德共3個路段，沿線經過宜蘭、花蓮共7個關係部落，A、C段共5個部落已依據原住民族基本法等規定召開部落會議投票並通過。

B段原本因地方沒有共識，去年兩個部落開會都因出席戶數不足而流會。但0403地震「助攻」下，部落居民對於台9線蘇花公路不時坍方路段感到憂心，上月29日吾谷子（和中）部落率先開會通過，現在只等最後一個和平（克尼布）部落點頭。

蘇花改工程處長李宗仁說，先前已到克尼布部落舉辦過7場次說明會，可惜出席的部落居民不是很踴躍。吾谷子部落投票通過後，昨天立即聯繫克尼布部落會議主席，敲定這個月16日再到部落說明工程內容，也請主席協助邀請部落家戶多多出席，希望若地方有共識，下個月就能再次召開部落會議投票。