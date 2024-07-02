影／甫獲金曲獎舞思愛熱舞 謝國樑宣布基隆浪曲卡司強

基隆市長謝國樑今天宣布7月27、28日在八斗子漁港碧砂泊區舉辦「基隆浪曲」演唱會，結合音樂、海洋文化與在地特色，由歌手徐佳瑩與李玖哲等共14組強大卡司輪番登場，27日晚間9點有精采的煙火秀。今天記者會現場由剛獲得金曲獎最佳原住民語歌手獎的舞思愛表演，精采而動感的演出讓人目不轉睛。

謝國樑說，去年的「最愛基隆」年終演唱會大受好評，唯一的缺憾就是因為室內場地無法容納所有想要參與的市民，他當時就承諾會在年中舉辦戶外演唱會，「基隆浪曲」就是兌現跟市民的承諾。

謝國樑表示，市府與必應創造合作的音樂空間，也將在近日開幕，必應創造是台灣優秀的上櫃音樂公司，雙方將會攜手合作，努力打造基隆成為音樂城市，再加上出身基隆的舞思愛也剛獲得金曲獎的最佳原住民語歌手獎殊榮，相信基隆未來一定可以成為音樂城市。

基隆浪曲嘉年華活動匯聚14組強大卡司，有流行音樂歌手也有基隆在地團體，27日的「浪曲搖擺之夜」，有舞思愛、持修、梁文音、陳勢安等人氣歌手，壓軸為徐佳瑩；28日的「浪曲悠遊之夜」，將由柏霖PoLin、白安、卓文萱、范逸臣等實力唱將登台獻唱，壓軸嘉賓為李玖哲。

27日晚間9點，文化觀光局安排的基隆海洋夏日嘉年華煙火秀將在八斗子漁港登場，預計施放360秒的煙火，分為三大主題，「海洋奇幻篇」、「夏日歡慶篇」、「嘉年華狂歡篇」，呈現出熱鬧非凡的視覺盛宴。