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蘇花公路被震到邊坡極脆弱 公路單位下修雨量搶災管理值

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，公路局東區養護工程分局下易致災路段，和平與崇德的雨量搶災管理值，圖為昨晚坍方搶災現場。圖／東區養護工程分局提供
蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，公路局東區養護工程分局下易致災路段，和平與崇德的雨量搶災管理值，圖為昨晚坍方搶災現場。圖／東區養護工程分局提供

花蓮0403強震與連震，造成蘇花公路邊坡土石鬆動，和平與崇德段極為脆弱敏感，用路人覺得雨勢還好，但就容易引發土石流路斷。公路局昨指示東區養護工程分局，把封路管理值下修，只要雨量接近到以前80%，搶修人車及機具立即進駐到易致災點，以利即時搶修及封路應變。

公路局東區養護工程分局表示，搶災分成預警準備、現場警戒、封路搶修三階段，依照雨量做為搶修管理依據，包括參考24小時雨量、時雨量或10分鐘雨量，達到兩者以上就進行預警，7月1日公路局工程司與東區養護工程分局等單位開會討論，決定下修管理值。

強震造成土石鬆動，蘇花公路邊坡頁岩中的夾泥遇大雨，造成土石泥流淹沒道路。工程人員坦承，目前高度1000公尺以上邊坡土石都比較不穩定，明明以前這樣的雨量都覺得還好，但是在罕見的大地震後情況大不同，一下雨就讓人心驚膽跳。

東區養護工程分局表示，太魯閣管制進入，無法封路的蘇花公路成了防災搶災的重中之重，尤其多次坍方的和中與崇德路段採更嚴謹管理值，未來雨量參考管制數字都下修「打8折」，「單一管理值」只要10分鐘雨量超過10毫米，半個小時內有過兩次就啟動預警，人車機具準備前往。

「冒著被落石砸到的生命危險」，大小落石不斷，連工人都不願意做，東區養護工程分局大嘆，工人難請，都是千拜託萬拜託，道德勸說才能請承包工人進場搶修。由於於強降雨難預測，有時下的短，有時雷雨不斷，公路局有此明確指示作法，第一線人員搶修準備提早因應，才能有更充裕時間。

蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，落石不斷，工程人員冒著危險搶修。圖／東區養護工程分局提供
蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，落石不斷，工程人員冒著危險搶修。圖／東區養護工程分局提供
蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，公路局東區養護工程分局下易致災路段，和平與崇德的雨量搶災管理值，圖為今天的坍方搶災現場。圖／東區養護工程分局提供
蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，公路局東區養護工程分局下易致災路段，和平與崇德的雨量搶災管理值，圖為今天的坍方搶災現場。圖／東區養護工程分局提供
蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，落石不斷，工程人員冒著危險搶修。圖／東區養護工程分局提供
蘇花公路因為地震造成邊坡極脆弱，連1000公尺以上的邊坡都不穩定，落石不斷，工程人員冒著危險搶修。圖／東區養護工程分局提供

東區 蘇花公路 雨量

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