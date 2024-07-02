台東火車站至富岡港推小黃共乘 便利往返綠島蘭嶼

進入旅遊旺季，公路局今天推出「台東火車站-富岡港」計程車共乘，增加交通運能，這也是台東縣首條計程車共乘路線。

要前往蘭嶼、綠島遊客，許多人搭乘火車到台東，但台東火車站至富岡港搭船有一段距離，公路局高雄區監理所台東監理站邀集台東縣政府、台鐵公司、計程車公會及台東4家船公司今日在富岡漁港舉辦「台東火車站-富岡港」計程車共乘啟動。

高雄區監理所長李瑞銘致詞時表示，富岡漁港一直是台東與綠島、蘭嶼往返重要交通樞紐，因近年台東縣離島觀光發展有成，背包客盛行、遊客漸增，對於交通運輸需求更是不可或缺，為提供民眾多元、便利的運輸工具，台東監理站與台東縣政府輔導業者規劃計程車共乘服務。

將提供預約搭乘及站點搭乘，路線往返台東火車站及富岡漁港，途中經由森林公園可提供下車及預約搭乘，不僅增加交通運能，也能達到節能減碳的目的。

台東監理站新聞稿表示，「台東火車站-富岡漁港」計程車共乘路線由台東大都會計程車行提供營運服務，服務時間為每日早上7時至晚上10時，旅客可透過LINE、電話預約，起迄端均設置計程車共乘專屬站牌及站位，分別於台東火站共乘與預約排班乘車處及富岡漁港預約計程車排班區。

共乘計程車車身有共乘識別LOGO，路程約15公里，車資以台東縣共乘計程車費率計算分攤原則，1人搭乘新台幣300元，5至8人搭乘每人120元不等方式計費，相關乘車資訊可洽台東大都會計程車行089-236590。

車行表示，提供共乘路線是基於回饋社會想法，希望能促進當地交通便利性，也能為來訪的遊客提供另一種搭乘選擇。

台東監理站表示，這是台東縣首條計程車共乘服務路線，等著大家來解鎖、實際體驗這項經濟實惠又便利的交通運輸方式，開啟台東縣交通運輸服務新頁面。