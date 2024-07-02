蘇花下雨就坍鐵公路中斷 和平村民無奈像孤島：害怕撤村

0403地震後，台9線蘇花公路花蓮縣秀林鄉和平段遇雨即坍，和平村數百村民只要一聽到雨聲，就要心驚膽戰，害怕又要撤村。村長董蓮怡昨天到花蓮市就醫，得知蘇花又坍，原本打算坐最晚一班火車回家，不料鐵路也停駛，她無奈說「真的有孤島的心情」。

花蓮從上月29日起接連大雨，蘇花公路和平段幾乎每天都在坍，和平村有和平、和中、和仁3個社區，實際居住近千人，蘇花公路一中斷，村民要往南上班、上課、就醫，都成大問題。

和平村長董蓮怡就是昨天鐵公路中斷的受災戶。她昨晚6時到花蓮市區醫院看病，晚上10時要回家，當時蘇花公路中斷，因為大雨不斷，她擔心村民狀況，途中一直與村民電話聯繫，掌握狀況，計畫開車到新城站再搭最後一班火車回和平，沒想到鐵路也跟著停開，只好再轉回花蓮市區借住親人家。

董蓮怡苦嘆，震後蘇花公路經常坍方，只要一下雨，和仁部落4、50人就要撤村，如果雨勢很大，和中100多人也要跟著撤，生活很不方便。此外，有村民是洗腎患者，每周3天要坐火車到花蓮醫院洗腎，鐵路不能提供穩定運輸，真的很麻煩。

在和平火力發電廠上班的小朱也有受困經驗。他說，上月29日下午下大雨，想說與朋友去吃晚餐，等雨小一點再下山，結果要回宜蘭時就遇上「路斷了」，電線桿也受損，四周「黑鴉鴉」，像極了「鬼城」一樣，商家住戶都停電，連小七也沒電。

「擔心落石砸下來」，小朱說，塞在路上也不是辦法，要是被落石砸到，更衰，現場等停的十幾輛車抱怨不斷，但為了「顧性命」全都開車去和平火車站前比較安全，道路一直未見修復，怕渴死，晚上11點去小七買了10幾瓶水跟麵包，不管了，就在車上睡覺過了一夜。