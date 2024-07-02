花蓮68歲男染日本腦炎 意識不清送醫治療6月底出院

花蓮68歲男子在家中出現意識不清狀況，家人發現送醫，住院期間有抽搐及癲癇症狀，醫療團隊懷疑罹患日本腦炎，4天後疾管署檢驗確診，經醫院治療，6月底病情穩定出院。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，根據疾病管制署統計，2024年台灣已出現12例日本腦炎確定病例，其中1病例6月份出現在花蓮；這例病人是68歲男性，在6月上旬就醫，入住加護病房治療，在6月底病況穩定出院。

花蓮慈濟醫院感染科主任黃妙慧表示，由於日本腦炎主要經由病媒蚊傳染，病況嚴重時會導致昏迷，甚至有死亡危險；呼籲民眾落實防蚊措施，並且帶家中適齡孩童接種日本腦炎疫苗，預防相關風險。

日本腦炎疾病潛伏期為5到15天，感染者不一定會出現臨床症狀，而小孩與長者是最容易出現臨床症狀的族群。黃妙慧指出，臨床症狀輕微者會出現頭痛、發燒、上吐下瀉等症狀；嚴重時可能會出現意識狀態改變、神智不清或運動障礙等現象，甚至有死亡風險，致死率大約是20%至30%；另外還有30%至50%的機率，會留下包含語言障礙及不正常肌張力、肌無力、智力不足等神經性或精神性後遺症。

黃妙慧指出，日本腦炎是人體感染日本腦炎病毒所引起的一種急性腦炎，主要是由三斑家蚊、環紋家蚊、白頭家蚊等病媒蚊叮咬為傳染途徑，不會人傳人。

日本腦炎大多流行於東亞地區，每年5月至10月是台灣流行季節，尤其是6到8月炎熱暑假期間，清晨與黃昏時間是常見病媒蚊活動時間，要特別注意防蚊措施，例如確認紗窗、紗門完整性，戶外活動時穿著淺色長袖長褲，並使用檢驗合格防蚊用品。

此外，豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近為高危險區域，應避免於病媒蚊活動高峰期在這些地點活動。

除防蚊措施外，日本腦炎的疫苗施打是目前已知最佳預防措施。黃妙慧表示，日本腦炎疫苗分為「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗」與「不活化日本腦炎疫苗」兩種類型，建議家長依照衛生局與醫院建議，盡速完成幼兒常規疫苗接種。

有高感染風險的成人，如居住地或工作地點鄰近動物畜舍或病媒蚊孳生區，或要到日本腦炎高風險地區旅遊者，可到「自費接種疫苗服務單位」或掛號「旅遊醫學門診」，由專科醫師評估後，自費接種日本腦炎疫苗。