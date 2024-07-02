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基隆海門天險步道扶手破損長滿青苔危險 2500萬全面改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海門天險串連步道每天有許多遊客前往運動、踏青，但扶手潮濕腐朽、破損不堪還長滿青苔，有公共安全疑慮。記者游明煌／攝影
海門天險串連步道每天有許多遊客前往運動、踏青，但扶手潮濕腐朽、破損不堪還長滿青苔，有公共安全疑慮。記者游明煌／攝影

基隆二沙灣砲台是著名的國定古蹟，居高臨下且視野寬廣壯觀，被稱為「海門天險」，從山下有串連步道直通上砲台，每天許多遊客前往運動、踏青，但近來步道扶手潮濕腐朽、破損不堪還長滿青苔，有公共安全疑慮，地方已爭取文化部2500萬元補助全面修繕，預計年底可發包改善。

海門天險步道扶手採用木頭材質，因基隆潮濕多雨已破損腐朽，民眾反映2年多來，扶手木修多處破損、鉚釘外露、扶手和路面長滿青苔，遇雨民眾很容易摔倒，明顯已造成公共安全疑慮。

一名登山客說，有的扶手長滿青苔，路面也是遍布青苔，民眾經過時十分危險，長者易跌倒，小朋友跑跳也非常危險。

議員張顥瀚向中央爭取2500萬海門天險步道設施修復預算，昨會同文化部、市府文化局人員現勘，張顥瀚表示，二砂灣砲台步道欄干破損相當嚴重，已有公共安全疑慮，天雨濕滑民眾很容易滑倒，但因是國定古蹟，相關工程除了文化局審議還要送文化部，7月19日要審預算，希望可以加快步道整體修復工程。

立委王正旭辦公室主任林明智說，步道年久失修，文化部和文化局會勘後結論指出，相關文資審議已過關，目前預算已送到文化部文資局審議，預計7月下旬審議完成，工程會在年底發包，進行整體全面性修繕；還未全面修繕前，暫時性修復則由文化局處理，避免有人受傷。

海門天險串連步道每天有許多遊客前往運動、踏青，但扶手潮濕腐朽、破損不堪還長滿青苔，有公共安全疑慮。記者游明煌／攝影
海門天險串連步道每天有許多遊客前往運動、踏青，但扶手潮濕腐朽、破損不堪還長滿青苔，有公共安全疑慮。記者游明煌／攝影

國定古蹟 文化局 文化部

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