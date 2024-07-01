蘇花崇德段因大雨土石流 公路局緊急封閉

花蓮今天晚上下起大雨，台9線蘇花公路崇德段163.3公里與164.2公里處，邊坡的大量土石滑落路面，造成南北向道路封閉，暫時無法通行。警方表示，尚未接獲有人員受困，因持續下大雨，待狀況穩定工務人員才能清除障礙，也已封閉崇德至和仁段道路，車輛只出不進。

蘇花公路自從地震後邊坡一直不穩，只要下起大雨，非常容易出現土石流，今晚蘇花公路雨勢大，導致163.3公里與164.2公里處，出現大量土石流淹到路面，南北向道路因此無法通行。

新城警分局表示，獲報後已通知公路局工務段人員前往處理，目前未傳有人員受困或傷亡，不過山區雨勢持續，考量邊坡土石流持續溢流，已暫時封閉崇德至和仁區段道路，車輛只出不進，待雨勢減緩且狀況穩定後，才會開始清除障礙，並開放通行。

東區養護工程分局南澳工務段指出，進駐機具已前往搶修中，和仁至崇德路段自晚上9時30分起只出不進，搶通時間評估中，後續開放時間另公告。