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蘇花崇德段因大雨土石流 公路局緊急封閉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮崇德隧道南口的道路被土石淹沒，公路局已封閉道路。圖／翻攝以蘇花公路即時路況為主的平台臉書
花蓮崇德隧道南口的道路被土石淹沒，公路局已封閉道路。圖／翻攝以蘇花公路即時路況為主的平台臉書

花蓮今天晚上下起大雨，台9線蘇花公路崇德段163.3公里與164.2公里處，邊坡的大量土石滑落路面，造成南北向道路封閉，暫時無法通行。警方表示，尚未接獲有人員受困，因持續下大雨，待狀況穩定工務人員才能清除障礙，也已封閉崇德至和仁段道路，車輛只出不進。

蘇花公路自從地震後邊坡一直不穩，只要下起大雨，非常容易出現土石流，今晚蘇花公路雨勢大，導致163.3公里與164.2公里處，出現大量土石流淹到路面，南北向道路因此無法通行。

新城警分局表示，獲報後已通知公路局工務段人員前往處理，目前未傳有人員受困或傷亡，不過山區雨勢持續，考量邊坡土石流持續溢流，已暫時封閉崇德至和仁區段道路，車輛只出不進，待雨勢減緩且狀況穩定後，才會開始清除障礙，並開放通行。

東區養護工程分局南澳工務段指出，進駐機具已前往搶修中，和仁至崇德路段自晚上9時30分起只出不進，搶通時間評估中，後續開放時間另公告。

台鐵公告，因應崇德至和仁間公路發生土石流，現場正下大雨，該路段西正線採預防性封鎖，東正線K56+800至K57+200處限速30公里慢行，以免發生危險。

蘇花公路崇德隧道南口，出現大量土石流掩蓋路面。圖／翻攝監視器畫面
蘇花公路崇德隧道南口，出現大量土石流掩蓋路面。圖／翻攝監視器畫面

土石流 花蓮 蘇花公路

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