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花蓮農粉幣上路就當機 民眾罵

聯合報／ 記者王思慧李柏澔／連線報導
農業部推出「農粉幣」，盼帶動消費花蓮農產品，沒想到上路首日疑因太多人領，導致系統當機，無法掃描QR Code兌幣。圖／民眾提供
農業部推出「農粉幣」，盼帶動消費花蓮農產品，沒想到上路首日疑因太多人領，導致系統當機，無法掃描QR Code兌幣。圖／民眾提供

403花蓮強震重創地方產業，農業部推出「農粉幣」，盼帶動民眾消費花蓮農產品。不料昨天上路首日，系統就大當機，無法掃描QR Code兌幣，也無法領幣，民眾不滿「連到農會買個雞蛋都沒辦法」，罵聲連連，業者只能先留下客人資料，卻擔心未來恐請不到錢，希望中央盡快解決。

農業部表示，因數據交換資料過多加上網路流量過大，經系統調整，已可正常使用。

農業部昨起至10月31日推出單張面額250元的「農粉幣」，預計發送70萬張，使用期限至11月30日。民眾可到花蓮合作業者實體場域消費農特產品、農業體驗活動、門票或伴手好物等，只要出示農粉幣條碼給業者掃描，就可折抵消費，限1次抵用，不得找零。

沒想到農粉幣昨一上路，就疑因太多人上網登記領取，導致系統當機，店家無法掃瞄農粉幣QR Code，批系統實在太難用。適用農粉幣的賞鯨業者呂世明用自己帳號嘗試，竟出現「不適用於該場域」的通知，且據他所知，就連農會超市、名產店也無法使用，只能請客人留資料及截圖QR Code的照片，店家很擔心會請不到錢。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，研判承包商可能預期領取人數不多，因此系統沒辦法一下子容納那麼多人使用。

農業部農村發展及水土保持署產業發展及休閒組長楊欣佳說，早上民眾開始點擊網站、領幣、查詢店家，及店家掃QR Code時遇到資料大塞車，已把相關頻寬和記憶體加到最大來因應，但即使10時半重新開機，因同時有太多資料在交換，直到中午仍有網站塞車。

花蓮強震 農會 農業部

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