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暑假封閉施工遭反彈…蘇花改中仁隧道 4日恢復通行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
蘇花改中仁隧道施工改善排水工程原要封路到9月底，順應民意，將在7月4日恢復通車。圖為日前施工情形。圖／公路局提供
蘇花改中仁隧道施工改善排水工程原要封路到9月底，順應民意，將在7月4日恢復通車。圖為日前施工情形。圖／公路局提供

蘇花改中仁隧道南下隧道施作路基排水改善工程，原要在7月1日至9月30日全天封閉施工，引發地方反彈，憂封路管制衝擊暑假觀光，且地震後舊蘇花恐有落石，公路局決定調整施工時序，7月4日恢復隧道全天通行，待暑假結束後，再視整體車流狀況評估是否封路，改善工程拚年底完工。

2年前中仁隧道因颱風下起豪大雨湧水，超出隧道排水設施負荷，造成隧道積水，公路局施作排水箱涵、重新刨鋪路面等，並採北上、南下隧道依序施作。

公路局南澳工務段副段長劉錦龍說，去年9月北上隧道啟動排水改善工程，完成較易影響車流的路面刨鋪，也開放通行，一旁還有其他工程在施作，現場會依實際狀況安排交維措施。

南下隧道部分，工務段為加速工期，規畫7月1日至9月30日24小時封閉管制，在隧道內、外開挖排水管涵作業，在管制期間用路人需改走台9丁線（舊蘇花公路）。地震後該路段邊坡不穩，近日常因午後雷陣雨出現土石流，地方擔心封路危及用路人安全，也影響暑假觀光車潮。

工務段考量暑假用路人通行需求，決定調整南下隧道施工時序，預定7月4日恢復通行，暑假過後，再視車流情況評估是否封閉，整體改善工程預計今年12月完成。

另，遭強震震垮的蘇花公路下清水橋，工務段持續修復原橋梁，每天上午8時至下午5時有施工管制，期間開放3時段放行，包括上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分，下午5時至隔天上午8時夜間時段不管制，假日全天也不管制。

工時 蘇花公路

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