花蓮北區晚間大雨 蘇花公路多處土石流暫封閉

花蓮北區晚間下大雨，蘇花公路台9線163.4、163.9、164.2公里處均有大量土石流，目前崇德至和仁區段封閉，只出不進，待狀況穩定後，工務人員才能清除障礙。

花蓮縣警察局新城分局表示，晚間9時許，台9線163.4、163.9、164.2公里處皆因大雨有大量土石自邊坡流下，導致南北向道路封閉無法通行。

員警通知公路局東區養護工程分局花蓮工務段人員到場處理，由於大雨不斷，土石流仍持續，目前道路暫時封閉，待雨勢變小、土石穩定後，人員、機具才能展開清除作業。

氣象署今天晚間9時30分發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明天花蓮地區及宜蘭山區仍有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。