騎鐵馬採蓮趣！羅東藝穗節10款手作DIY 銅板價玩好玩滿

宜蘭羅東藝穗節今年以「花現藝夏」為主題，第一次安排遊客騎鐵馬下田採蓮花、品嘗蓮花冰，另有青創市集、拼圖計時賽等活動，主會場中山公園每天都有DIY，活動期間推10款手作體驗只要50元，將近600次的體驗機會。

一年一度羅東鎮大型活動「羅東藝穗節」每年都吸引社區民眾巧思裝扮，參與大小踩街，炒熱街頭氣氛，此外也有小旅行，把活動觸角延伸各鄰里。

今年比較特別是「盛夏採蓮趣」，由莊文生老師與張峻浩老師帶著大家鐵馬輕旅行，穿青蛙穿下田採蓮，品嘗蓮花茶、蓮花冰淇淋，活動兩場次7月16日與7月20日上午9點至11點兩場，每場次30人，上羅東鎮觀光所臉書報名。

文化導覽部分，以前是步行解說，今年由文化廊道導覽解說志工帶領大家，搭乘免費社區觀光巴士遊羅東，7月13日與14日、7月19日至21日共5天，每天上下午各1場（19日只有下午場）在羅東轉運站牌集合出發。

「青創市集」第一彈：羅商師生嚴選「餘溫咖啡-手沖咖啡體驗」、「流蓮北成-植物拓染與葉脈書籤」；第二彈：職人市集！由在地青創「藝起畫Together Arts」、蛙蛙嘓、阿八的果園、一絲意思美學實驗室、NVB、OSIAMO駐點，展現青年創意。

頗受好評的「公園集市×夏日聚」7月20日上午11點至下午17點，在羅東樟仔園文化園區，由旅人書店攜手逾40家在地青創攤位提供各式餐飲、職人手做商品及特色產品，市集×音樂×美食，美好的夏日下午茶。

中山公園每天都有限量的手作DIY體驗，例如創意熱縮片、手做拼豆膠珠等，林林總總共10款，每次體驗只要50元。