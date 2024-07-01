熱氣球嘉年華 7月6日台東鹿野高台登場

邁入第14年的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」6日起一連45天在台東鹿野高台登場，超過30顆來自世界各地的造型球相繼亮相；熱氣球光雕音樂會更將迎來歷年最多的12場次。

台東縣政府今天表示，今年聯名三麗鷗合作慶祝HELLO KITTY 50週年，三麗鷗家族角色HELLOKITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿等將加入500架次無人機展演陣容；熱氣球光雕音樂會將迎來歷年最多12場次，各組大咖藝人華麗陣容分別擔任各場次壓軸嘉賓演出。

主場地鹿野高台有超過30顆來自世界各地的造型球相繼亮相，除了甫亮相就圈粉無數的布農族HELLOKITTY與

台東天后宮媽祖球外，世界經典童話主角小王子也將首次登台亮相，更有來自世界各地的造型球如小熊貓、科學怪人男孩、鸚鵡、機器寶寶、雙面的X-龍及潛水娃娃等。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，活動除了將以不同的熱氣球主題相繼登場外，更與知名品牌COACH合作推出「COACH勇氣球」，隱藏版造型球「COACH TABBY」更是全球首次且獨家公開亮相。

不過，鹿野高台熱氣球光雕音樂會原訂8場次將搭配高空煙火演出，但基於尊重在地住戶與居民意見，決定縮減煙火場次。為了不讓熱氣球迷失望，交觀處觀光遊憩科表示，在鹿野高台光雕音樂會無煙火場次(7/1、7/18、8/1及8/15)推出全台首見的「無人機QRcode條碼」特技，屆時無人機將在鹿野高台上空形成一個可掃描的QRcode條碼，現場遊客以手機掃描將有機會獲得限定版熱氣球小球。

廣受遊客喜愛的「熱氣球繫留體驗」自6日下午開始搭乘，每天分上午場（清晨5時30分至7時）、下午場（下午5時30分30分）兩時段，同時也將展出各國造型球，讓遊客在美食與音樂陪伴中觀賞五彩繽紛熱氣球，今年活動加碼推出「親子同遊米乖乖」(拍照打卡贈送限量米乖乖)、「熱氣球餐車市集」等活動。

「熱氣球藝起來」邀請街頭藝人在每周四至周日下午演出，另有「熱氣球官方LINE的大冒險集章活動」，透過走訪延平、鹿野在地特色景點，集章換好禮、有機會拿到官方限定版熱氣球小球。相關活動及交通資訊可至台灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁查詢。