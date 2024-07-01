影／林姿妙懼高飛渡178米冬山河 直呼：刺激

宜蘭國際童玩節將於7月6日登場，這次在戲水區打造全新水世界，包括「宇宙登陸車」多感體驗與「飛碟水上木馬」等創新設計。主辦單位今開箱試玩，邀請大小朋友體驗水域設施，縣長林姿妙更嘗試驚險刺激的高空滑降，飛渡178公尺冬山河，有懼高症的她「眼睛閉了又開、開了又閉」，直呼真的很好玩。

宜蘭國際童玩藝術節訂於7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行。今天由縣長林姿妙與受邀貴賓共同啟動噴水舞台、水幕、燈光、音樂熱舞震撼連動；隨後開放水域設施，小大朋友搶先試玩，也有爸媽帶著孩子開心打水戰，歡笑不斷，大讚水域遊戲非常好玩。

「太空中繼站」是水域區的閃耀地標，有可升降的飛碟座艙、彩虹水滑道；「宇宙登陸車」是創新的沉浸式多感體驗，還有「飛碟水上木馬」也是新設施，感受水上旋轉木馬的樂趣；「驚奇蟲洞」穿越探索不同的空間，在明暗之間，驚喜連連；「童心水世界」水管外型色彩亮眼繽紛，讓小朋友在戲水遊樂中練膽識、愛上玩水。

陸域遊戲部分，今年「星空塔」驚險指數再升級，包括有離地12公尺高的360度「星際擺盪」，還有跨越冬山河178公尺「飛越銀河」高空滑降，縣長林姿妙今天先去開箱玩了飛碟水上木馬，接著挑戰飛越冬山河，全程滑降近20秒。

林姿妙抵達終點時面帶笑容，被問到感覺如何？本身有懼高症的她說，有點緊張、刺激，「眼睛閉了又開、開了又閉」，很讚、很安全，可以看到冬山河全美景，園區設施都要安全才給遊客體驗。

今年除了全新水世界及陸域遊戲，還邀請50個國內外演出團隊帶來精彩表演，另有魔方樂園、童話宇宙、童玩時光機等主題展館。