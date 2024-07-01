0403地震影響比想像更甚 縣長徐榛蔚：給花蓮人一條安全回家的路

花蓮縣長徐榛蔚今天再次向中央喊話，建設花蓮最重要的是民生進出的基礎建設，「給花蓮人一條安全回家的路」，期待中央盡速通過0403地震重建特別條例。

徐榛蔚今天主持縣府7月份升旗典禮，並表揚7月份業務達人及圓夢團隊。她表示，進入113年下半年的第一個月份，花蓮迎來艱難挑戰，縣府原計劃3個月內讓花蓮振復，然而「0403地震」對花蓮造成影響遠比想像更甚。

徐榛蔚說，許多山脈嚴重損傷，全縣新增45個新的崩塌區以及擴大崩塌區，再伴隨著近日午後強降雨，讓蘇花公路一坍再坍，鐵、公路因此大受影響。

從「0403地震」也可以看到，只要是蘇花改的路段都是安全的，因此再次呼籲中央，花蓮亟需一條安全回家的路，不論是蘇花改二期、蘇花安，中央如何命名都沒關係，只企盼中央能盡快給予花蓮人一條安全回家的路，建設最重要民生進出的基礎建設，讓所有產業及觀光客能夠進到花蓮。

對於「0403地震」後續處理情形，徐榛蔚說明，目前經過財政主計單位細部評估本縣的財政後，縣府下半年度預計將祭出相關振興方案，有望對於花蓮整體經濟注入一劑強心針，也企盼花蓮縣議會支持，透過自助、自救，讓花蓮走出困境。

立法院7月份會期有關花蓮的法案，徐榛蔚提及0403地震的重建，比照921地震重建特別條例。她說，花蓮現在有許多地方都在重建中，不論紅、黃單建物拆除、中繼屋興建、租屋補助、觀光補助等都需要一步步到位，希望中央盡速讓重建特別條例通過。

典禮中表揚的圓夢團隊有3組，其中2組團隊都與0403震災搶救有關。包括消防局第一大隊暨特搜大隊震災害應變中心開設，所屬各分隊人員即刻搶救，出色的完成搜救受困者及救援傷患的任務；另外，衛生局「花蓮DMAT」（災難醫療團隊），震災立即集結設立醫療站，與消防局共同搶救傷患，更與慈濟醫院合作支援緊急用藥，維護受困者安全。